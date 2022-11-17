Пока у американца выпадают зубы, русского кусает змея

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда люди видят сон, который они считают «вещим», они лезут в поисковики и пытаются понять его смысл. Запросы в сетевую вечность остаются в памяти машин и копятся. Аналитики одного сайта решили взять, и посмотреть, значения каких снов ищут люди разных стран.

Вы удивитесь, но есть четкая географическая закономерность. В России, Финляндии, Восточной Европе и в Казахстане народ чаще всего видит в страшных снах змей. А в США, Канаде, в Швеции и Норвегии люди пугаются выпавших во сне зубов. И тут бы порассуждать, что, дескать, в разных народах «зашиты» разные генетические страхи, но змей видят также во всей Южной Америке, которая с Россией никак не связана, в Индии и в южной части Африки. А выпадающие зубы неожиданно тревожат граждан Таджикистана, хотя больше в Центральной Азии это не волнует никого (выпали – золотые вставим). В этом есть какая-то загадка. Разберемся?

ЛЕПИШЬ ЛЮДЕЙ – УЧИТЕЛЕМ СТАНЕШЬ

Древние думали, что сны - это послания богов, а может – душа путешествует по другим мирам и «показывает» места, где находится. Но уже во II веке грек Артемидор создал сонник, в котором сны объяснялись вполне рационально.

Учение Артемидора вкратце заключается в следующем. Вот есть человек, и он проживает свою жизнь. Например, он чиновник. Если он видит во сне начальника, это не к добру, потому что он боится начальника. Наоборот, увидеть себя в форме, в которой ходят чиновники более высокого ранга – к повышению. Понятно, что крестьянин «начальника» не увидит – нет у него начальников. Зато увидит коров, высохшие посевы или чахлые деревья. Словом, мозг анализирует информацию из реального мира, прикидывает, что будет дальше, и показывает свой прогноз в виде образов. Учение Артемидора – тем более поразительный прорыв, что греки понятия не имели о мозге (считали, что мы думаем печенью, а мозг только сопли выделяет), подсознании и вряд ли разбирались в тонкостях анализа данных.

«Лепить человеческие фигурки - хороший знак для учителей, потому что в некотором смысле они тоже лепят людей. Хорош такой сон и для бездетных людей, потому что означает рождение наследников; хорош также для работорговцев, потому что приобретут себе много рабов. Для преступников такой сон означает гибель, потому что Прометей, согласно преданию, после того как он вылепил людей и похитил огонь, был предан жестокой казни. Для богачей и влиятельных лиц это предвещает большую должность».

Артемидор

Вслед за Артемидором, можно предположить: люди разных стран видят разные сны, потому что их окружает разная реальность. Но, конечно, не все так просто.

Жители Москвы нечасто видят змей в реальности; жители Бразилии явно чаще. Тем не менее, для тех и других именно змея во сне – опасность.

САМЫЙ ЧАСТЫЙ КОШМАР

Очень важный момент: исследование о «зубах и змеях» строится на том, что люди вбивают в компьютер. Понятно, они не будут искать значения банальных снов. Чтобы узнать, что же люди на самом деле видят чаще всего, надо проводить серьезное, глубокое анкетирование. И его провели, в Гонконге, Германии и в Канаде. Для чистоты опыта брали только студентов.

Вполне предсказуемо чаще всего студенты видят учебу и учителей (все по Артемидору, реальность определяет сны), а самый распространенный кошмар – когда за тобой кто-то гонится, когда ты падаешь или опаздываешь. Позже оказалось, что сюжет погони – самый частый на Земле вообще.

Тут же вскрылись и странные различия. Например, китайцы и канадцы в кошмарах видят сюжет «я снова и снова пытаюсь что-то сделать, но не получается» (знакомо, да?). Так вот, у немцев такого сна практически нет. Этот факт пока не нашел объяснения. Поскольку итоговую статью писал немец, он лишь пошутил, что «немцы все делают хорошо с первого раза».

Но первый вывод – вот он. Коллективное бессознательное. И погоня. Все люди на Земле пережили общий первобытный опыт. За нашими предками гонялись мамонты, саблезубые тигры и другие дикари. Коллективное переживание человечества – в этом самом распространенном кошмаре.

Сюжет погони настолько частный, что его и не гуглят. Ну, приснился ужастик, с кем не бывает. Выходит, что выпавшие зубы и змеи – страх, так сказать, второго уровня. Он «моложе» погони.

УВИДЕТЬ КЛОПА – К КРАСНОЯРСКУ

В 2017 году Яндекс сопоставлял «сонные» поисковые запросы в разных регионах. И кое-что очень легко объяснимо. Жители Московской области видят во сне электричку и метро. В Якутии - медведя. На Кубани и в Ставропольском крае популярен речной рак – и он там действительно водится. В Архангельской области – волк.

Но есть и странности. В Свердловской области, Пермском крае и в Коми, а также в Красноярском крае видят клопов. И больше нигде! Далеко ли от Коми до Ямало-Ненецкого округа, они граничат. Но в Ямало-Ненецком округе клопов не видят вообще. При этом клопы, само собой, есть везде. Например, в той же Москве в старом секторе еще как попадаются. Другой пример – замОк. Его видят в Ямало-Ненецком округе. И только там!

Перенесемся в Америку, где есть клопы, волки, замки и мало ли что еще. Ничего этого вы и близко не найдете в американских снах. Вообще сны американца разительно отличаются от сна россиянина. Если россиянин видит предметы и внешние объекты (будь то метро или волк), то американцы созерцают себя на фоне других. И чаще всего (после пресловутой погони) просыпаются в холодном поту от кошмара «я облажался при всех». Упал, опоздал, провалил собеседование, и все надо мной смеялись. Я неудачник, меня отторгает общество.

В России тебя отторгает не общество, а разве что волк. Общества нет, есть ты и силы природы, может, какие-то почти магические объекты, с которыми предстоит сразиться. Мы не боимся безработицы, карьерного провала, и позора на районе. Мы по-прежнему первопроходцы, которые одолевают чуждые стихии.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАХА

Ключ к пониманию этих странностей дал антрополог из США Дуглас Холлан. Согласно его теории, кошмар – это переживание травмы. Хочешь понять природу кошмара – посмотри, что травмирует.

С помощью этого метода легко и просто объясняется, почему англосаксов так волнуют зубы. Вспомним: больше всего американцы страшатся публичного позора, провала, не-успеха. В их культуре дежурная улыбка – это универсальное начало любого дела, от покупки в магазине какой-то мелочи до собеседования. Нет более верного способа опозориться, чем улыбнуться плохими зубами. Собственно, вот и кошмар. Выпали зубы – ты изгой, неудачник, не будет у тебя машины, дома, семьи и американской мечты.

А наши змеи? Холлан обращает внимание, что часто травма зашифрована в символе, который имеет национальные культурные корни. Шотландцы видят эльфов, арабы – джиннов. Видимо, в Восточной Европе змея – очень важный культурный код. Хотя реальных змей мало и горожане их не видят, они остались в коллективной памяти и их образ передается нам через сказки. Спроси у человека – с чем у тебя ассоциируется опасность? Вряд ли он назовет змею. Но подсознание думает иначе!

Поразительно, но, кажется, это работает не только с глубокой архаикой, но и с относительно недавним опытом. Скажем, пресловутые клопы наверняка докучали строителям советских городов будущего в 1930-1950-е годы. Дед страдал, а у внука клоп во сне всплывает. А замок? Не тот ли, которым таежный охотник закрывал свой лабаз? Замок, сбитый зверем или лихим человеком означал голод и, возможно, смерть. Закрытый, целый замок – символ достатка. Уже в наше время, и вовсе не во сне, этот образ всплыл на свадьбах. Сначала в Сибири, а теперь уже и по всей стране молодожены крепят его к тому, что под рукой найдут. Вроде новая традиция, а корни-то в подсознании.

Но тайн тут еще много. Почему так страшно увидеть бывшего (бывшую) именно в Японии, Франции, Мексике и… на Мадагаскаре? Почему деньги видят в ЮАР, а в Эфиопии, где денег тоже нет, созерцают во сне … обувь (или о деньгах мечтать уже бесполезно, обуться бы)? Почему, хотя нигерийские реперы поют почти только о деньгах, нигерийцы во сне видят секс, и, кстати, это очень редкий сон для землян, хотя о сексе столько разговоров? Мы не до конца понимаем, что такое сны, и есть даже гипотезы, что через них мы оказываемся в параллельных вселенных (квантовый вариант первобытного мифа). Наука пасует там, где сложно измерить и вывести на экран. Опыты по показу снов на экране уже есть. Возможно, научимся измерять – постигнем эту тайну полностью.

КСТАТИ

Топ-7 теорий, что такое сон

Зигмунд Фрейд – скрытые желания. То, что ты хотел бы делать, но боишься в реальной жизни.

Алан Хобсон – полная бессмыслица, побочный продукт электрической активности мозга.

Чжан Цзе – отправляя воспоминания из оперативной памяти в долгосрочную, мозг просматривает файлы, чтобы не удалить что-то лишнее. Это и есть сны.

Антти Ревонусуо – тренировка, проигрыш опасных ситуаций, чтобы не так бояться в реальности.

Дейдра Баррет – своего рода пазлы, складывая которые, активный во сне мозг решает важные задачи.

Марк Блечнер – перебор вариантов будущих действий, мозг отбирает наиболее эффективные шаги для решения проблем во время бодрствования.

Эрнест Хартман – психотерапия, избавление от неприятных воспоминаний.