Американка отправила своего 100-летнего отца в стриптиз-клуб

По случаю сотого дня рождения своего папы американка заказала праздничное торжество в одном из лучших стрип-клубов Далласа. Фото: Shutterstock

Жительница Техаса решила закатить вечеринку по случаю 100-го дня рождения своего отца… в стриптиз-клубе.

Дина Пома из рассказов юбиляра помнила, что он не бывал в подобных заведениях очень давно. А если быть точным, то три четверти века. И по случаю сотого дня рождения своего папы Дина и заказала праздничное торжество в одном из лучших стрип-клубов Далласа, The Lodge.

- Оказавшись в The Lodge, он был похож на ребенка, переступившего порог кондитерской. У моего отца – одна жизнь, поэтому он должен наслаждаться ею, пока может. – рассказывает счастливая дочь.

Судя по фото, которые Дина затем опубликовала в соцсетях, стриптизерши влюбились в Джека Пома: они не только танцевали перед ним, обнажая свои прелести, но и вручили ему торт.

Преклонный возраст юбиляра, судя по всему, не стал помехой. Более того, Дина предупредила работниц заведения о том, что как только ее папенька начинает волноваться, то «он немножко теряет контроль над собой».

Со слов дочери, оказавшись в стрип-клубе, юбиляр (на фото) "был похож на ребенка, переступившего порог кондитерской". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известно, что Джек Пома овдовел 12 лет тому назад. Затем он встретил новую подругу жизни, которая, к сожалению, тоже недавно скончалась.

Джек не теряет надежд найти свою вторую половинку, а руководство The Lodge, выразившее готовность посильно помочь в подобных поисках, вручило ему бессрочный абонемент на посещение клуба.