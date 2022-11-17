В Германии начали тренировки по выживанию без электричества

Фото: REUTERS

Энергетический кризис, накрывший Европу из-за развязанной ей же санкционной войны с Россией, буквально отбросил изнеженных европейцев на пару веков назад. Теперь они посещают специальные курсы, на которых им объясняют, как выжить в XXI веке без электричества, передает Reuters.

– Что, если выключается свет – и всё перестаёт работать? Нам нужно понять, что же означает «ничего не работает», – приводит издание NTD вступительные слова инструктора берлинских курсов по выживанию без электричества Бриджитт Эберлин.

На таких курсах немцы узнают, что приводить питомцев в эвакуационные центры нельзя. А еще, в случае срочной эвакуации надо не забыть взять с собой беруши и маску для сна.

Граждане благополучной Германии узнают, что в доме должен быть «короб для чрезвычайных ситуаций», в котором должны храниться свечи, спички, фонарик и необходимые лекарства. А питьевую воду нужно покупать «про запас».

Немцы посещают специальные курсы, на которых им объясняют, как выжить в XXI веке без электричества. Фото: REUTERS

Пока курсы пока проводят бесплатно, но Запад есть Запад, и не исключено, что уже следующие наборы на мастер-классы по городскому выживанию будут проводить за деньги.