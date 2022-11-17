Зеленский взял в заложники население Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский в прямом телеэфире сделал очень чистосердечное признание. Приняв участие во всеукраинском телемарафоне, он признался, что специально отказался от эвакуации жителей из городов Украины, чтобы мотивировать ВСУ на боевые действия.

- Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?.. Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают? – заявил он.

При этом, он также признался, что вариант с эвакуацией изначально рассматривался властями, в частности, обсуждалась эвакуация жителей Киева и консервация всей инфраструктуры украинской столицы, но Зеленский принял иное решение.

Ну, что же – украинцы теперь знают, кому им за это надо говорить "спасибо" и кланяться в пояс. Или до земли. Наверное, исключительно именно стимулированием мотивации вызвана и стрельба украинской ПВО ракетами С-300 по обычным домам жилого фонда не только Киева, но и других украинских городов. К слову, в ходе последнего ракетного удара такая вот С-300 развалила один подъезд пятиэтажки в Киеве. И, хотя украинская власть заявила, будто на дом упали обломки сбитой российской ракеты, позже, когда Минобороны России объявило, что в Киеве не устанавливались никакие цели для наших ракет, всем стало окончательно ясно, что Киев в очередной раз сработал по принципу: "Бей своих, чтобы чужие боялись".

Замечательное признание от Вольдемара "нелоха". А если еще учесть, что родители самого Зеленского давно уже живут на купленной им вилле на побережье одного из курортов Израиля, где у них есть не только свет, вода и тепло, но подогреваемый бассейн в собственном дворе, то получается, что "украинский патриот" из Зеленского даже не на "двоечку с минусом" а просто никакой.

Если твои родители выехали, а ты их вывез, то что тебе защищать, Вольдемар? По твоей же логике, шоумен кровавый. Еще, кстати, вопрос, где жена Зеленского и дети. Есть веские основания полагать, что они также находятся за границей, а супруга наезжает в Киев специально для интервью и фотосессий.

Кстати, Зеленский не первый раз выступает на эту тему. Ранее он уже объяснял, почему не предупредил население о начале российской операции, хотя данные о ней у него, якобы, были. Объяснение тоже блистало откровенностью и простотой: мол, если бы предупредили, то все разбежались бы. И потому он предпочел сделать из народа живой щит, особенно, в ситуациях, когда ВСУ размещают средства ПВО, ствольную артиллерию и РСЗО в жилых застройках.

Ну, а как иначе? Он ведь пообещал вести войну до последнего украинца. Сам-то наверняка себя и друзей из шоу "Квартала 95", продолжающих зарабатывать под смех в зале на фоне показываемых ими на своих концертах сюжетов об издевательствах и пытках над пленными, в этот список не включил. Потому что, когда очередь дойдет до него и до них, окажется, что они представители совсем другой национальности, и их обижать нельзя.

А украинцев можно. Шоу должно продолжаться, на сцене конферанс Зеленского, и потому он даже не постеснялся объявить, что взял население Украины в заложники. А то "ридну Неньку захищать" будет некому. Не родне же Зеленского это делать, право слово. Вы с ума сошли что ли?

Зато откровенно.