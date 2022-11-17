Главный приз конкурса «Народный участковый - 2022» опять взял полицейский из Грозного

Победителем XII Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022» стал старший участковый уполномоченный майор полиции Изнаур Эльбуздукаев.

В День участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября) всех сотрудников, победителей и участников поздравил глава МВД России Владимир Колокольцев, а начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Михаил Ильич Давыдов с и.о главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» Олесей Носовой объявили победителей XII Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022», что по традиции финишировал на сайте самой популярной газеты страны с 1 по 10 ноября.

До 10 ноября (День полиции) каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях проголосовал на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен и популярен, как среди сотрудников полиции, так и читателей «Комсомолки».

Популярен настолько, что страница конкурса стала самой посещаемой статьей на сайте KP.RU за весь год! За время голосования ее загрузили на своих устройствах 5 710 020 раз 2 878 850 уникальных посетителей. Блокировка в этом году многих иностранных соцсетей снизили число попыток «накрутить голоса». Представляете, и тут санкции пошли России на пользу и голосование прошло без серьезных нарушений.

Встречайте победителей. Сегодня они получат Почетные грамоты МВД России за подписью министра, медали «За доблесть в службе», а победитель конкурса - очередное звание подполковник и главный приз XII Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022» - ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода. В этом году титул «Народный участковый» вместе с символом конкурса - переходящей бронзовой статуэткой прошлогодний победитель старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Грозный Чеченской Республики старший лейтенант полиции Адам Дутаев передаст своему земляку.

Памятный приз, вручаемый победителю конкурса "Народный участковый".

Вот как распределились голоса читателей «КП».

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Досталось участковому из Республики Северная Осетия -Алания капитану полиции Царахову Сослану Зауровичу. За него отдали свои голоса 181727 читателей сайта КP.RU, газеты и радио «Комсомольская правда». Сослан Царахов родился 1991 году в Беслане. В 2011 году окончил Горский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». Еще будучи студентом третьего курса, как и старший брат решил связать свою жизнь со службой в полиции, где и начал стажироваться. Шестой год он добросовестно несет службу участковым на административном участке №50 Владикавказа.

Участковый уполномоченный МВД Республики Северная Осетия-Алания капитан полиции Сослан Царахов.

«К своей работе подходит очень ответственно. Каждый житель участка может обратиться к нему с любым вопросом и проблемой. И он вникнув в суть обращения, поможет и советом и делом», - отмечают в откликах читатели «КП».

«Не ожидал, что пройду до этого этапа. За меня голосовало много людей, на меня возлагает надежду руководство, за что им благодарен и не могу их подвести», - говорит Сослан.

ВТОРОЕ МЕСТО

Завоевал участковый уполномоченный ОМВД России по Белгородскому району старший лейтенант полиции Сергей Сергеевич Наумов. За него отдали свои голоса 268809 человек. Любопытно, что у молодого офицера в ВКонтакте появилась даже своя фан-группа под названием «Женское счастье». Там женщины обменивались фотографиями 26-летнего полицейского и сравнивали его… с Юрием Гагариным.

Участковый уполномоченный ОМВД России по Белгородскому району старший лейтенант полиции Сергей Наумов.

Участковым Сергей Наумов служит четыре года, но они оказались не простыми: пандемия, потом обстрелы со стороны Украины. Вместе с сотрудниками МЧС России он вывозил из-под огня своих земляков.

«Люди они простые, дружные, отзывчивые. Края здесь живописные - с пением птиц и памятными обелисками, выкрашенными по старинке «серебрянкой», - рассказывает наш победитель.

На рубеже служит и родной брат Сергея. Он пограничник. Свою супругу Машу и сына Сашу Сергей чаще видит ночами. Задач прибавилось: надо сохранить имущество уехавших граждан и позаботиться о тех, кто все же остался на линии огня.

ПЕРВОЕ МЕСТО

Победителем XII Всероссийского конкурса «Народный участковый -2022» стал старший участковый уполномоченный полиции по Висаитовскому району Грозного Чеченской республики майор полиции Изнаур Изудинович Эльбуздукаев. За него отдали свои голоса 282 351 человек.

Старший участковый уполномоченный полиции по Висаитовскому району Грозного Чеченской республики майор полиции Изнаур Эльбуздукаев.

В органах МВД России Изнаур Изудинович служит с 16 лет. Участник боевых действий в Чеченской республике, он только последние четыре года работает участковым. Женат, растит двоих детей и обслуживает административный участок, где проживают 2871 человек.

Говорит, что все эти жители района для него, как одна семья. Очевидно, потому за отзывчивого полицейского проголосовал почти весь Грозный, где сейчас проживает более 328 тысяч человек.

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА

Конкурс «Народный участковый» придумал и организовал вместе с руководством МВД России главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Главного с нами нет уже два месяца, а его идеи продолжают жить, работать и объединять граждан России и российских участковых, что работают на благо общественной безопасности страны.

На должности участковых уполномоченных полиции сегодня трудится 42 584 человек, хотя по штату положено – 48 492. Но дефицит кадров был даже в милиции: рассмотреть заявления, принять граждан, оформить материалы, обойти всех заявителей, проверить чем занимаются ранее осужденные.

Только за 9 месяцев 2022 года участковыми отработано свыше 11 миллионов заявлений! И это принесло результат: каждый четвертый преступник установлен силами участковых уполномоченных, по стране пресечено свыше 1,3 миллиона административных правонарушений.

Выдерживают такую работу далеко не все. Но остаются на должностях неравнодушные к чужим бедам и ответственные.

«Действующее законодательство предоставляет сотрудникам широкие полномочия. А главным залогом их успешной реализации остается доверие населения. Заслужить его непросто. Для этого недостаточно быть честным и преданным избранной профессии. Нужно сопереживать людям, неформально, с душой подходить к делу. Детально владеть ситуацией на обслуживаемой территории», - отметил в своём поздравлении Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Вот несколько примеров из жизни российских участковых:

37-летний неоднократно судимый житель Саранска пытался выбросить свою пятимесячную девочку с третьего этажа. Таким страшным образом пьяный мужчина намеривался отомстить сожительнице. Ребенка спас 26-летний саранский участковый Василий Мартынов. Рискуя жизнью, он пробрался в квартиру по выступу в стене многоэтажки и обезвредил дебошира.

В Ивановской области участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» находясь в свободное от службы время, со своим другом спас из пожара женщину с двумя малолетними детьми и пенсионерку.