Оскандалившаяся Ксения Собчак стала еще больше зарабатывать в России: раскрыты реальные доходы ведущей

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Собчак в Москве решает тайные дела с корпорацией «Ростех», глава которой обвиняет в вымогательстве её сотрудников, к соцсетям ведущей приковано повышенное внимание: а вдруг Ксения Анатольевна сподобится сама рассказать о своем спешном бегстве и возвращении в Россию? Ан нет: интерес народа журналистка решила конвертировать в деньги, выпустив накануне вместо объяснений рекламу риэлторов в Дубае. Тут же разлетелись новости: «Врущая Собчак продолжает зарабатывать в России». Хотя, если уж начистоту, она и не прекращала.

Сайт KP.RU заглянул в базу юридических лиц и обнаружил любопытное: оказывается, за последние месяцы бизнес-портфель Ксении Анатольевны стал куда толще, пополнившись сразу несколькими проектами. Собчак, которая давно позиционировала себя как ресторатор, наконец стала им официально, войдя в состав учредителей трех компаний: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань». У последней фирмы бухгалтерия открыта, и успешность проекта подтверждают цифры: за 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности «Гавань» заработала 278 млн рублей с чистой выручкой в 32 млн. Кстати, во все компании Ксению, судя по всему, привёл её друг и известный ресторатор Борис Зарьков: он тоже числится среди владельцев бизнеса.

Кроме того, у знаменитой блондинки есть два рекламных агентства, успехами которых она нередко хвалится: ООО «Джун энд джулай» и ООО «Лидерс». У обоих - приличные миллионные заработки (38 млн и 76 млн за 2021 год соответственно). Впрочем, иногда случаются и бреши в бюджете, зачастую - из-за неоплаченных вовремя налогов. Так, на днях компания «Лидерс» в очередной раз попала в черный список ФССП: судебные приставы взыскали с детища Собчак 402,3 тысячи рублей.

У Ксении Собчак есть два рекламных агентства, успехами которых она нередко хвалится: ООО «Джун энд джулай» и ООО «Лидерс». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, саму Ксению Анатольевну сейчас вряд ли волнуют бухгалтерские отчеты. Двое её сотрудников - личный ассистент Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский находятся с СИЗО по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, они требовали у главы «Ростеха» 1 млн рублей за удаление поста о нем в Телеграм-канале и еще 10 млн за «блок на негатив» - отсутствие любых упоминаний в течение года. Подельников задержали при получении денег, им грозит до 15 лет лишения свободы. Собчак в этом деле проходит в качестве свидетеля: говорят, именно ей принадлежит тот самый Телеграм-канал.

На днях Ксению Анатольевну видели в офисе «Ростеха», куда она якобы приезжала на переговоры с главой корпорации о мирном решении конфликта. Впрочем, по словам юристов, никакие договоренности здесь не помогут закрыть дело, так как состав преступления - особо тяжкий.