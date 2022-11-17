Катя Гордон назвала новорожденного сына необычным именем

Екатерина Гордон. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звездный юрист и телеведущая Екатерина Гордон стала мамой в третий раз. Хорошей новостью Катя поделилась в соцсетях, сообщив, что родила третьего сына. По словам Гордон, ее ребенок появился на свет чуть раньше срока.

«Спасибо, родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их тоже старается организовать другим! С рождением меня третьего сына», - написала Катя.

Малышу она дала необычное имя: мальчика зовут Теодор. Гордон рассказала, что это имя она загадала, когда вымаливала ребенка в одном из храмов Белграда. К тому же мальчик появился на свет 16 ноября - в День святого Теодора.

Екатерина уже воспитывает двоих сыновей - Серафима и Даниила. Третьего ребенка она родила своему нынешнему мужу, бизнесмену Виктору Хархалису. Владелица адвокатского бюро «Гордон и сыновья» вышла замуж в третий раз в январе этого года. Бракосочетание пары прошло в одном из столичных ЗАГСов.

Екатерина уже воспитывает двоих сыновей - Серафима и Даниила. Фото: соцсети.

С 2000 по 2006 год Екатерина была замужем за известным телеведущим Александром Гордоном. В июле 2011 года она вышла замуж во второй раз за звездного адвоката Сергея Жорина. Пара пошла в ЗАГС спустя всего месяц после начала отношений. Брак продлился недолго. Через несколько месяцев супруги подали на развод, несмотря на то, что Катя была беременна. В сентябре 2012 года Гордон родила от Сергея Жорина сына Даниила. После появления малыша на свет экс-супруги попытались склеить свой разбитый брак и в апреле 2014 года вновь сыграли свадьбу. Однако семейная жизнь снова не заладилась, и спустя всего месяц после повторного бракосочетания Сергей Жорин опять подал на развод. Пара окончательно рассталась, причем отнюдь не друзьями.

Затем Екатерина встречалась с бизнесменом, имя которого она держала в секрете. В 2017 году она родила от него сына Серафима. Однако пара рассталась еще до рождения малыша. Причиной этому Катя называла нерешительность ее избранника.