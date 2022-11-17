Русские воины отремонтировали в Пальмире школу

Фото: Министерство обороны РФ

В одном из районов на окраине современной Пальмиры российские военнослужащие в Сирии оказали содействие в ремонте местной начальной школы в преддверии наступления зимних холодов.

«В местной средней школе, сильно пострадавшей в результате проходивших боев, продолжали проходить учебные занятия для детей местных жителей. Порядка 70 малышей от 5 до 12 лет под руководством учителей занимались в классах-зданиях, лишенных дверей и окон, изрешеченных пулевыми отверстиями. С наступлением осеннего похолодания заниматься здесь можно было только в теплой одежде – классы были буквально открыты настежь всем ветрам», - прокомментировали кадры в Минобороны.

Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, что зимой ветра в Сирии несут с собой песок на огромной скорости. И чтобы сделать учебу детей возможной, командование российской группировки войск в Сирии приняло решение оказать детям посильную помощь и провести ремонтные работы, чтобы подготовить здания к наступлению зимы.

Российские военные во все четыре класса-здания повесили стальные двери, а окна закрыли аккуратными самодельными рамами, сквозные повреждения – пулевые отверстия и трещины от взрывов – были тщательно залиты строительной пеной, потолки побелены, а стены покрашены.

«Церемония передачи отремонтированных зданий прошла с присущей русским простотой и скромностью: военные подарили школьникам канцелярские принадлежности и сладости, пожелали успешной и интересной учебы и пообещали в будущем продолжать оказывать школе посильную помощь», - отметили в Минобороны.

Фото: Министерство обороны РФ

- Спасибо, шукхран, - сказали дети и директор школы Сабах Мльхим по-русски, а потом на арабском нашим военным.

Сабах Мльхим сердечно поблагодарила командование российской группировки войск в Сирии за проявленную заботу о сирийских детях.