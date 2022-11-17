Зеленский довел даже Байдена: Киев в панике - никто не верит в ложь про ракеты Польше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Американские холопы решили перечить украинскому пану – именно так можно расценить развитие сюжета с приземлением так и не вышедших на орбиту и даже на необходимую траекторию украинских С-300, ликвидировавших в Польше трактор и убивших двоих местных мирных селян. Но Киев просто так это не оставит.

Даже если ракеты украинские - все равно виновата Россия?

Замечательная получилась история. Вспомним – как только стало известно о том, что некие ракеты (или ракета) разбросали навоз с прицепа польского трактора, попутно перевернув его, Зеленский невообразимо приободрился и выступил с истерически- пафосным спичем.

- Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше, - заявил Зеленский, поменявший одну нестиранную футболку на более свежую (или менее замызганную), и обратился непосредственно к Польше и окружающему Украину "мировому сообществу". - Свободных людей террор не сломает! Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!

Тут же рядом нарисовался глава МИДа Дмитро Кулеба, который тоже потребовал "жесткого ответа" и "решительных действий". Включились и традиционно не упускающие шанс полаять из подворотни, словно трусливые дворняжки, "союзники" из Прибалтики. В частности, в первых рядах провокаторов и застрельщиков с требованиями обуздать Россию и немедленно выступить на помощь Украине засветились Латвия и Эстония. По пути прихватив с собой еще нескольких таких же "значительных" в мировом масштабе "младоевропейцев".

И какое же разочарование все они испытали, услышав от Байдена и официальных лиц США, что ракеты были не русскими, а украинскими. В Киеве это восприняли буквально как предательство "высоких идеалов демократии" и западных ЛГБТ-ценностей.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Похоже, Зеленского отрицание принадлежности упавших в Польше ракет к России буквально довело до рыданий. Не помогло и то, что, утешая его, европейские лидеры и даже примкнувший к ним сам Генсек НАТО Столтенберг рассказали доверчивой публике, что неважно, кто конкретно запустил ракету по Польше, все равно виновата Россия. Вольдемар Зеленский моментально превратился в капризного комика, чья реприза не вызвала у публики в зале ни аплодисментов, ни смеха, и начал стоять на своем. Уже практически отдавил его, но не сдвинулся с места ни на сантиметр.

Киев поучает американского президента

Байден уже вполне логично заключил, что, судя по траектории (вне всякого сомнения, он получил совершенно четкий доклад по этому вопросу от американских военных), упавшие в Польше ракеты не были запущены русскими. Но Вольдемар из Киева не подвинулся ни на йоту.

- Я не сомневаюсь в докладах от командующего ВВС и до главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, гордо заявил Зеленский и для придания дополнительной убедительности своим словам добавил с апломбом победителя. - У меня нет причин им не доверять, я с ними войну прошел!

Как-то забыв, что военные действия совсем не закончились и почему-то не вспомнив, что он с ними еще и "в одном танке горел". Попутав берега, на поддержку Зеленского выдвинулось главное орудие украинского МИДА Дмитро Кулеба.

- Россия продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской ПВО. Это неправда, - заявило лицо и гордость украинской дипломатии и "порекомендовало" сомневающимся. – Это неправда. Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи.

Вот ведь какой этот Кулеба! Не кого-нибудь, а самого Байдена обвинил в распространении "Кремлевских нарративов". Такому дай волю, он президента США еще и в "агенты Путина" запишет. И недорого за это возьмет.

Правда, через некоторое время Зеленского вроде бы убедили, что не стоит так явно противоречить "большому белому господину", и он заявил, что Украине должны обеспечить доступ к обломкам: "Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании). Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашей ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть, - вроде бы согласился он, но не смог доиграть эту реплику до конца. - Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета".

Расследования "нелох" наконец-таки захотел. Когда его в собственные ошибки мордой ткнули, завопил: "Какие ваши доказательства?"

В НАТО уже заявили, что разведывательный самолет отследил траекторию ракет, командование ВСУ признало, что в тот момент времени, когда случился инцидент, задействовало ПВО, ракету С-300 уже опознали, осталось только сверить заводские номера, но Вольдемар из Киева упорно продолжает твердить, как в том анекдоте: "Я не обделался! Я не обделался. Это не я!" Вольдемар, простирните шаровары. И ведите себя хотя бы, как один из предшественников на посту президенты Украины, некто Кучма, заявивший после того, как украинская ПВО сбила Ту-154, летевший из Тель-Авива: "Бывает, не надо делать из этого трагедию".

Кстати, заявления Зеленского вызвали такую волну негодования в Сети, в первую очередь, среди западной публики, что ее трудно описать словами или измерить. Это мы тут привычные ко всему, что исходит из Киева, а там впервые увидели, как Зеленский и его команда стараются ввергнуть планету в Третью Мировую. И это многих отрезвило.

Байден осадил Зеленского

Но еще хуже для Киева, что блеяние Зеленского, его нежелание признавать очевидное и явный вызов Вашингтону в этом крике услышал в конце концов и Байден. И на вопрос журналиста: "Считаете ли вы доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая в Польше, не была украинской?" – отреагировал жестко, лаконично и без всяких подсказок: "Это не доказательство". После чего повернулся и ушел от прессы, явно не желая разговаривать на эту тему.

Дотрынделся, Вольдемар? Возомнил себя центром мирозданья? Доигрался на скрипке, пардон, на рояле?