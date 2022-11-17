Платье Сальмы Хайек на премии GQ едва не сползло с ее пышного бюста

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лондоне прошла ежегодная церемония вручения премии журнала GQ «Мужчина года». Гостями торжества стали многие знаменитости, в том числе голливудская актриса Сальма Хайек. Звезда кино появилась на празднике в очень провокационном наряде - красном платье с глубоким вырезом, обнажившем ее пышный бюст. Свой образ артистка дополнила изысканными драгоценностями – разноцветными серьгами и кольцами.

Декольте Хайек было настолько глубоким, что казалось – платье вот-вот сползет с груди Сальмы. К счастью, этого не случилось, и вечер прошел в рамках приличий. Сальма была чудо как хороша в своем кутюрном наряде, созданном дизайнером Вивьен Вествуд. Трудно поверить, что мексиканская дива уже отметила 56-летие: она выглядит гораздо моложе своего возраста.

Актриса пришла на церемонию вручения премии журнала GQ «Мужчина года» в Лондоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма по-прежнему одна из самых востребованных актрис Голливуда. Недавно в Сети появился трейлер комедии «Супер Майк: Последний танец», в котором Хайек снялась вместе с Ченнингом Татумом. Картина поставит точку в знаменитой серии фильмов о Супер Майке. Кроме того, Сальма на пару с Антонио Бандерасом озвучила анимационную ленту «Кот в сапогах: Последнеее желание», ставшую продолжением приключений героя популярного мультфильма.

В личной жизни звезды тоже все прекрасно. Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.

Сальма выбрала наряд, созданный дизайнером Вивьен Вествуд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои годы Сальма смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. Оставаться в форме ей помогают несколько секретов. Например, артистка регулярно делает упражнения. Правда, на полноценные тренировки у нее нет времени. Сальма упражняется, когда чистит зубы или спускается по лестнице. Что касается питания, то на диетах она не сидит. И признается, что не любит уколы красоты, потому что очень боится ботокса.