Компания Warner Bros. запретила показывать каналам холдинга НМГ свои фильмы Фото: кадр из фильма

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», представители одной из крупнейших голливудских студий Warner Bros. написали письмо руководителям холдинга «Национальная Медиа Группа», в котором потребовали прекратить показ своих фильмов на российском телевидении. В «НМГ» входят, в частности, телеканалы СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», видеосервис more.tv. И соглашение с Warner Bros. формально действовало еще минимум полтора года. Но теперь - все: уже с октября СТС не показывает «уорнеровских» фильмов.

А это, например, все серии «Гарри Поттера», все фильмы о Бэтмене и прочих супергероях из вселенной DC (Супермене, Аквамене, Чудо-женщине и т.д.), «Годзилла-2: король монстров» и еще множество хитов.

Напомним, новые фильмы больших голливудских студий перестали выходить на наши экраны в марте, вскоре после начала спецоперации на Украине. Одной из первых жертв бойкота стал новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном - он должен был выйти в прокат 3 марта, но российские зрители так его и не увидели. Вскоре картины крупных голливудских студий стали исчезать и из библиотек российских онлайн-платформ.

С другой стороны, компания Mediascope недавно составила рейтинг 50 самых популярных фильмов среди россиян по итогам третьего квартала 2022 года. И ни один фильм Warner Bros. в него не вошел.