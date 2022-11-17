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Звезды17 ноября 2022 9:29

В России запретили показ "Гарри Поттера"

Компания Warner Bros. запретила показывать каналам холдинга НМГ свои фильмы
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Компания Warner Bros. запретила показывать каналам холдинга НМГ свои фильмы

Компания Warner Bros. запретила показывать каналам холдинга НМГ свои фильмы

Фото: кадр из фильма

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», представители одной из крупнейших голливудских студий Warner Bros. написали письмо руководителям холдинга «Национальная Медиа Группа», в котором потребовали прекратить показ своих фильмов на российском телевидении. В «НМГ» входят, в частности, телеканалы СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», видеосервис more.tv. И соглашение с Warner Bros. формально действовало еще минимум полтора года. Но теперь - все: уже с октября СТС не показывает «уорнеровских» фильмов.

А это, например, все серии «Гарри Поттера», все фильмы о Бэтмене и прочих супергероях из вселенной DC (Супермене, Аквамене, Чудо-женщине и т.д.), «Годзилла-2: король монстров» и еще множество хитов.

Напомним, новые фильмы больших голливудских студий перестали выходить на наши экраны в марте, вскоре после начала спецоперации на Украине. Одной из первых жертв бойкота стал новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном - он должен был выйти в прокат 3 марта, но российские зрители так его и не увидели. Вскоре картины крупных голливудских студий стали исчезать и из библиотек российских онлайн-платформ.

С другой стороны, компания Mediascope недавно составила рейтинг 50 самых популярных фильмов среди россиян по итогам третьего квартала 2022 года. И ни один фильм Warner Bros. в него не вошел.

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