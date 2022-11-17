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Экономика17 ноября 2022 11:45

В России принимаются меры по защите сельхозземель для обеспечения продовольственной безопасности страны

Для развития агропромышленного комплекса сельскохозяйственные земли должны использовать по назначению
Татьяна ТИХОНОВА
Для развития сектора АПК сельскохозяйственные земли должны использовать по назначению.

Для развития сектора АПК сельскохозяйственные земли должны использовать по назначению.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня, наверное, почти не осталось санкций, которые бы ни применил к нам Запад. Но практика показывает: чем сильнее соседи России по глобусу «закручивают гайки», тем выше становится трамплин для развития собственного производства. В первую очередь, это касается агропромышленного комплекса страны.

Главной опорой аграриев становится сама земля – как известно, тоже ограниченный ресурс. Земли сельхозназначения, занимающие около четверти всей территории России, по праву считаются стратегическим объектом, основой экономического и экологического благополучия страны.

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов экономики России, это один из потенциальных драйверов экономического роста. На юге Европейской части России и на юге Сибири сосредоточена основная часть мирового чернозема — плодороднейшего типа почвы. Там, где она менее плодородна, выращивают кормовые культуры или пасут скот. В целом по площади сельхозземель различного назначения Россия — в мировых лидерах.

И последние десять лет аграрный сектор показывает устойчивый рост. По итогам 2020 года впервые в новейшей истории России объем продовольственного экспорта из нашей страны превысил объем импорта. А в 2021 году побит рекорд по общему объему экспорта продовольствия и сельхозсырья — 38 миллиардов долларов.

Таких результатов наши аграрии достигли притом, что восемь лет из них сельское хозяйство оказалось между западными санкциями и контрсанкциями. У последних было немало критиков, но практика показала: все это сыграло на руку нашим сельхозпроизводителям — способствовало росту и расширению ассортимента.

Строя АПК на государственно-частном партнерстве, из года в год Россия вводит все новые меры поддержки сельхозпроизводителей. К 2024 году Россия должна увеличить экспорт продуктов питания до 45 миллиардов долларов согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задачей.

ЖИТНИЦА РОССИИ

Важнейшую роль в развитии АПК в России играет Кубань — южный регион, география которого простирается до субтропиков. Краснодарский край заслуженно считается житницей России. Здесь максимально сосредоточены плодородные почвы, а отсутствие суровых зим и мягкий приморский климат позволяют растить теплолюбивые культуры — такие как виноград, чай, цитрусовые, хлопок и многое другие.

Важнейшую роль в развитии АПК в России играет Кубань. Фото: Иван Пеговой

Важнейшую роль в развитии АПК в России играет Кубань. Фото: Иван Пеговой

На Кубани представлены практически все типы почв европейской части России: от примитивных почв высокогорья и субтропических на черноморском побережье до самых плодородных черноземов Азово-Кубанской низменности. Причем черноземы занимают свыше четырех тысяч гектаров — более 54 процентов от всей площади региона, из них под пашней — почти три тысячи гектаров. В поймах и дельтах рек преобладают луговато- и луговато-черноземные плодородные почвы, мало уступающие черноземам. А коричневые почвы и желтоземы встречаются в районе черноморского побережья и используются для выращивания винограда, табака, цитрусовых.

Еще два века назад Кубань, хозяйственное освоение которой донскими казаками началось в конце 18 века, стала центром аграрной науки нашей страны. Отсюда поставлялась пшеница, сахарная свекла, семена подсолнечника. Семимильными шагами развивались мукомольное, винокуренное, маслобойное производства, и переработка промышленного сырья стала ведущей производственной отраслью.

К началу прошлого века через порт Новороссийска Кубань экспортировала за рубеж более 50 миллионов пудов хлеба. А по производству пшеницы регион не знает конкурентов во всей стране. Ростов и Ставрополье на Кубань равняются, но догнать не могут. Аграрии Кубани своим трудом создали крупнейший агропромышленный комплекс и замену ему найти невозможно.

ЗЕМЛЮ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

Практика показывает, что ценнейший ресурс России – землю – нужно защищать. Так, еще в мае 2021 года Заксобрание Кубани запретило на законодательном уровне перевод земель сельхозназначения под жилую застройку. Было отмечено, что этот закон призван сбалансировать интересы строителей, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградской и винодельческой отраслей. Ведь, если отдать те же виноградопригодные земли только застройщикам, то регион может потерять в развитии виноградства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. А это миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них.

Район села Варваровка под городом Анапой в Краснодарском крае. Фото: Иван Пеговой

Район села Варваровка под городом Анапой в Краснодарском крае. Фото: Иван Пеговой

Один из примеров - случай в районе села Варваровка под городом Анапой в Краснодарском крае. В 2014 году участок в районе села был переведен в категорию с возможностью строительства садовых домов. Однако, по итогам правового анализа в 2020 году, ранее вынесенное постановление об изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид «для садоводства и дачного хозяйства» было отменено. Тем самым вид земель сельхозназначения участкам был возвращен.

Руководство компании, занимавшейся продажей этих земель, обратилось в суд с иском об отмене постановления. Но Анапский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал, и землю оставил в сельхозобороте.

Когда застройка участков продолжилась, мэрия города Анапы подала в суд на собственника земли. Одним из доводов ответчика послужило то, что здесь уже создано ТСН «Златоград», построены дороги и линии электропередач. Фактически на территории возводили коттеджный поселок. Городские власти добивались того, чтобы незаконно возведенные объекты недвижимости, расположенные на земле сельхозназначения и не имеющие регистрации, были снесены. В августе 2022 года по двум домам принято решение Анапским районным судом Краснодарского края в пользу мэрии. Согласно ему, владельца участков обязали снести одноэтажные строения в течение 30 дней, при этом собственник обязан оплатить неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый день задержи исполнения решения суда в пользу истца.

Согласно решению суда владелец участков обязан снести одноэтажные строения в течение 30 дней. Фото: Иван Пеговой

Согласно решению суда владелец участков обязан снести одноэтажные строения в течение 30 дней. Фото: Иван Пеговой

Вышеуказанный пример показывает, что власти региона отстаивают права сельского хозяйства на развитие, а комплексная жилищная застройка велась не в ущерб другим отраслям. В 2020 году был даже создан уполномоченный орган власти, который ведет реестр сельхозземель. Таким образом, Кубань продолжает быть гарантом продовольственной безопасности России.

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