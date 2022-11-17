В России принимаются меры по защите сельхозземель для обеспечения продовольственной безопасности страны

Для развития сектора АПК сельскохозяйственные земли должны использовать по назначению. Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня, наверное, почти не осталось санкций, которые бы ни применил к нам Запад. Но практика показывает: чем сильнее соседи России по глобусу «закручивают гайки», тем выше становится трамплин для развития собственного производства. В первую очередь, это касается агропромышленного комплекса страны.

Главной опорой аграриев становится сама земля – как известно, тоже ограниченный ресурс. Земли сельхозназначения, занимающие около четверти всей территории России, по праву считаются стратегическим объектом, основой экономического и экологического благополучия страны.

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов экономики России, это один из потенциальных драйверов экономического роста. На юге Европейской части России и на юге Сибири сосредоточена основная часть мирового чернозема — плодороднейшего типа почвы. Там, где она менее плодородна, выращивают кормовые культуры или пасут скот. В целом по площади сельхозземель различного назначения Россия — в мировых лидерах.

И последние десять лет аграрный сектор показывает устойчивый рост. По итогам 2020 года впервые в новейшей истории России объем продовольственного экспорта из нашей страны превысил объем импорта. А в 2021 году побит рекорд по общему объему экспорта продовольствия и сельхозсырья — 38 миллиардов долларов.

Таких результатов наши аграрии достигли притом, что восемь лет из них сельское хозяйство оказалось между западными санкциями и контрсанкциями. У последних было немало критиков, но практика показала: все это сыграло на руку нашим сельхозпроизводителям — способствовало росту и расширению ассортимента.

Строя АПК на государственно-частном партнерстве, из года в год Россия вводит все новые меры поддержки сельхозпроизводителей. К 2024 году Россия должна увеличить экспорт продуктов питания до 45 миллиардов долларов согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задачей.

ЖИТНИЦА РОССИИ

Важнейшую роль в развитии АПК в России играет Кубань — южный регион, география которого простирается до субтропиков. Краснодарский край заслуженно считается житницей России. Здесь максимально сосредоточены плодородные почвы, а отсутствие суровых зим и мягкий приморский климат позволяют растить теплолюбивые культуры — такие как виноград, чай, цитрусовые, хлопок и многое другие.

Важнейшую роль в развитии АПК в России играет Кубань. Фото: Иван Пеговой

На Кубани представлены практически все типы почв европейской части России: от примитивных почв высокогорья и субтропических на черноморском побережье до самых плодородных черноземов Азово-Кубанской низменности. Причем черноземы занимают свыше четырех тысяч гектаров — более 54 процентов от всей площади региона, из них под пашней — почти три тысячи гектаров. В поймах и дельтах рек преобладают луговато- и луговато-черноземные плодородные почвы, мало уступающие черноземам. А коричневые почвы и желтоземы встречаются в районе черноморского побережья и используются для выращивания винограда, табака, цитрусовых.

Еще два века назад Кубань, хозяйственное освоение которой донскими казаками началось в конце 18 века, стала центром аграрной науки нашей страны. Отсюда поставлялась пшеница, сахарная свекла, семена подсолнечника. Семимильными шагами развивались мукомольное, винокуренное, маслобойное производства, и переработка промышленного сырья стала ведущей производственной отраслью.

К началу прошлого века через порт Новороссийска Кубань экспортировала за рубеж более 50 миллионов пудов хлеба. А по производству пшеницы регион не знает конкурентов во всей стране. Ростов и Ставрополье на Кубань равняются, но догнать не могут. Аграрии Кубани своим трудом создали крупнейший агропромышленный комплекс и замену ему найти невозможно.

ЗЕМЛЮ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

Практика показывает, что ценнейший ресурс России – землю – нужно защищать. Так, еще в мае 2021 года Заксобрание Кубани запретило на законодательном уровне перевод земель сельхозназначения под жилую застройку. Было отмечено, что этот закон призван сбалансировать интересы строителей, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградской и винодельческой отраслей. Ведь, если отдать те же виноградопригодные земли только застройщикам, то регион может потерять в развитии виноградства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. А это миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них.

Район села Варваровка под городом Анапой в Краснодарском крае. Фото: Иван Пеговой

Один из примеров - случай в районе села Варваровка под городом Анапой в Краснодарском крае. В 2014 году участок в районе села был переведен в категорию с возможностью строительства садовых домов. Однако, по итогам правового анализа в 2020 году, ранее вынесенное постановление об изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид «для садоводства и дачного хозяйства» было отменено. Тем самым вид земель сельхозназначения участкам был возвращен.

Руководство компании, занимавшейся продажей этих земель, обратилось в суд с иском об отмене постановления. Но Анапский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал, и землю оставил в сельхозобороте.

Когда застройка участков продолжилась, мэрия города Анапы подала в суд на собственника земли. Одним из доводов ответчика послужило то, что здесь уже создано ТСН «Златоград», построены дороги и линии электропередач. Фактически на территории возводили коттеджный поселок. Городские власти добивались того, чтобы незаконно возведенные объекты недвижимости, расположенные на земле сельхозназначения и не имеющие регистрации, были снесены. В августе 2022 года по двум домам принято решение Анапским районным судом Краснодарского края в пользу мэрии. Согласно ему, владельца участков обязали снести одноэтажные строения в течение 30 дней, при этом собственник обязан оплатить неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый день задержи исполнения решения суда в пользу истца.

Согласно решению суда владелец участков обязан снести одноэтажные строения в течение 30 дней. Фото: Иван Пеговой

Вышеуказанный пример показывает, что власти региона отстаивают права сельского хозяйства на развитие, а комплексная жилищная застройка велась не в ущерб другим отраслям. В 2020 году был даже создан уполномоченный орган власти, который ведет реестр сельхозземель. Таким образом, Кубань продолжает быть гарантом продовольственной безопасности России.