Онищенко сообщил о нехватке вакцины от гриппа в некоторых регионах России

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, мы с вами уже несколько раз выступали с призывами к гражданам России прививаться от гриппа. Вас беспокоило, что вакцинация от этого заболевания идет медленными темпами. Какова сейчас обстановка в регионах?

- Продвигается, но не достаточными темпами, хотя ситуация с распространением вируса гриппа сейчас достаточно благоприятная: после резкого роста числа заболевших в сентябре и октябре в связи с началом учебных занятий наступил период относительной стабилизации. Как говориться, проэпидемичили друг друга, переболели. Люди немного расслабились, а напрасно. Следует ожидать нового резкого скачка заболевания. И в ряде регионов уже фиксируются случаи значительного распространения инфекции. А вот вакцинироваться многие не торопятся. Это тревожно. Прививки сделали 54 миллиона человек, а надо вакцинировать хотя бы 70 миллионов.

- Нам пожаловалась жительница столицы, ее дочери-подростку в районной поликлинике две недели не могли сделать прививку от гриппа, так как у них закончилась вакцина.

- В каждом конкретном случае надо разбираться в причинах создавшейся ситуации. Но нехватка вакцины в государственных заведениях, действительно, фиксируется в ряде регионов. На Дальнем Востоке она уже израсходована, хотя по всем нашим национальным нормативам и рекомендациям ВОЗ того количества препарата, которое было направлено Минздравом, недостаточно для необходимого уровня вакцинации населения. То есть, государство сделало закупки, но в недостаточном объеме.

Понятно, что наша медицина работает в сложных условиях: коронавирусная инфекция не закончилась, за три года эпидемии этого заболевания достаточно огромные средства были потрачены. Кроме того, существенные деньги идут сейчас на территории новых субъектов России, которые вошли в состав государства в последние месяцы: ДНР, ЛНР, в Херсонскую и Запорожскую области. В последних двух областях, еще недавно бывших в составе Украины, антинародное правительство многие годы не прививало свое население от гриппа, поэтому иммунитет нужно более целенаправленно стимулировать. Именно от сезонного подъема гриппа.

- То есть, в регионах с дефицитом закупок вакцины в государственных поликлиниках тем, кто опоздал сделать прививку бесплатно, придется покупать ее за свой счет?

- Такой вариант возможен. У нас и раньше часть населения бесплатной отечественной вакцине предпочитали платную импортную.

Но, на мой взгляд, есть и другой вариант сделать прививку доступной для людей с невысокими доходами и одновременно поспособствовать всеобщей вакцинации. Это участие в компании регионального бюджета и предпринимательского сообщества. В любом случае, данные расходы пойдут только на пользу.

И я бы попросил работодателей, предпринимателей – крупный, средний, да и мелкий бизнес - поучаствовать в процессе, закупить вакцину нашу отечественную, она у нас есть, и привить свой персонал. И это будет не благотворительность, а сохранение работоспособного коллектива. Вы гораздо больше выгадаете на вакцинации своего персонала, чем потом станете платить больничные пособия.