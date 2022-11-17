Хайтек перестроился, но тот же по духу

Максим Трушкин и его наставник Алексей Храмцов получили по 1 млн. рублей от Фонда развития промышленности за лучший результат в соревновательном блоке «Производство и инженерные технологии». Фото предоставлено Агентством развития навыков и профессий

В первый день первенства пространство концертного зала «Екатеринбург-Экспо» было насыщено ревом вувузел, боем барабанов и раскатами речёвок. Движуха была невообразимая, атмосферу позитива усиливали пульсирующие лучи прожекторов и реющие над головами флаги команд. Каждый год – похожая картина.

А потом на соревновательных площадках было три дня тишины. Тишины обманчивой – только преодолевшие это испытание люди знают, что за ней кроется: нервное напряжение, максимальная сконцентрированность, физическая и эмоциональная усталость в конце каждого соревновательного модуля. А еще - уверенность и сомнения, надежды и огорчение.

В трехдневном марафоне с производительностью труда на пределе человеческих возможностей у мастеров не было ни секунды, чтобы отвлечься или расслабиться. Они совершенно не реагировали ни на фотографов и операторов, нацеливших на них свои объективы, ни на галдящие в нескольких метрах группы школьников. Так проходит каждый чемпионат профессионального мастерства Агентства развития навыков и профессий. Ну а Хайтек в 2022 году стал особенным. И вот почему.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

Чтобы принять коллегиальное решение, эксперты иногда спорят за каждый балл до самого утра. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Участники соревновались в 34 компетенциях Хайтека и 8 направлениях Кубка. По заведенной традиции все задания были сформированы на основе реальных запросов от предприятий - партнеров чемпионата. Самыми популярными компетенциями по числу конкурсантов стали «Управление жизненным циклом» – 77, «Инженерное проектирование» – 40, «Электромонтаж» и «Информационная безопасность» – 29 конкурсантов.

В условиях нынешних реалий возник вопрос: на чем они будут работать? Агентство развития навыков и профессий решило его нестандартно. Например, пригласили всех российских производителей сварочного оборудования, и к началу чемпионата на соревновательной площадке появилось 100 сварочных аппаратов, которые были представлены как российскими, так и американскими, китайскими, итальянскими брендами. В подготовительный день участникам предложили выбрать тот, на котором они захотят выполнять задание. И они выбрали: из 26 рабочих мест 24 были оснащены российским оборудованием. Которое, как выяснилось в результате сравнения, не уступает импортному.

Импортозаместилась и «Мехатроника». В марте немецкая Festo ушла из России. Альтернативы ее оборудованию не было, из-за чего, например, юбилейный, X Нацфинал «Молодые профессионалы» в Саранске прошел без этой компетенции. Но, как рассказал заместитель менеджера компетенции «Мехатроника» Агентства развития навыков и профессий Сергей Гергенрейдер, всего за полтора месяца удалось собрать 24 станции, которые используются в чемпионате. Их разработкой занимался региональный центр облучательных технологий «ЭРА» госкорпорации «Росатом». Станции почти полностью состоят из отечественных комплектующих.

-Наше оборудование получилось в три раза дешевле, чем немецкое, - прокомментировал Сергей Гергенрейдер.

Конечно, сжатые сроки потрепали нервы инициаторам перезапуска компетенции: еще 6 ноября, за день до начала соревнований, эксперты дорабатывали и донастраивали оборудование. Но «Мехатроника» состоялась и прошла успешно.

Фрезеровщики на Хайтеке тоже работали на отечественных станках с нашим же программным обеспечением. При этом, как показала практика, качество работы хуже не стало. Правда, как отметил менеджер компетенции Агентства развития навыков и профессий «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Евгений Ижко, участникам Хайтека дали 1,5 дня на ознакомление с оборудованием, на проверку связи софта и «железа».

-Перед нами стояла важная задача - показать, что наша промышленность может работать не только на импортном, но и на российском оборудовании. В 11 компетенциях Хайтека мы практически полностью перешли на отечественные рельсы. Это значит, что у страны есть платформа для технологического рывка, есть с чем и на чем работать. В этом году задания стали сложнее, появился фактор неопределенности. Несмотря на это, все эксперты и участники справились на «отлично», - отметил генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.

По его словам, перестроиться за столько короткое время смогли не все компетенции. Где-то просто нет отечественного оборудования, или оно производится не того качества, какое требуют стандарты Агентства. Но в основном задачу импортозамещения на Хайтеке выполнить удалось.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ

На Хайтеке участники за три дня успевают сделать столько, сколько в условиях реального производства на это ушли бы недели Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

То, что Хайтек переформатировался под условия российских реалий, не означает, что он стал исключительно внутренним чемпионатом. В очном и дистанционном формате в чемпионате приняли участие 16 стран, а в Екатеринбург приехали представители Белоруссии, Египта, Ирана и Казахстана. Их интересовали как соревнования, так и российский опыт в разных сферах профессиональной деятельности. Например, любопытно было наблюдать, как в кулуарах Хайтека египтяне окружили эксперта «Росатома» по кадровому развитию и выпытывали у него, как в корпорации построена система подготовки кадров.

На Хайтеке было подписано соглашение о создании Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий между Министерством кооперации, труда и социального обеспечения исламской республики Иран и Агентством развития навыков и профессий РФ. Как отметил руководитель Агентства Роберт Уразов, «соглашение направлено на объединение усилий по тем навыкам, которые характерны для наших экономик и совместных проектов. Оно затрагивает как навыки, которые нужны экономике здесь и сейчас, так и новые навыки: кибербезопасность, интернет вещей, а также связанные с цифровизацией экономики и трансформацией различных отраслей».

В целом сотрудничество будет направлено на синхронизацию систем кадрового обеспечения наших стран, внедрение передовых стандартов подготовки, укрепление и расширения международной кооперации.

-Сотрудничество наших стран находится на достаточно высоком уровне. Уверен, что подписание соглашения станет еще одним важным шагом к расширению возможностей для нашей молодежи. Развитие навыков и создание новых рабочих мест является значимым вопросом в рамках реализации подписанного документа, – прокомментировал заместитель министра кооперации, труда и социального обеспечения исламской республики Иран, доктор Голамхоссейн Хоссейниния.

Меморандум о создании аналогичной Ассоциации Агентство навыков и профессий подписало и с Республиканским институтом профессионального образования Республики Беларусь.

По словам ректора института Валерия Голубовского, приоритетом сотрудничества будет повышение конкурентоспособности экономик союзных стран и обеспечение экономического суверенитета.

-Все дальнейшие совместные действия будут направлены как на развитие сферы образования и обучения, так и на обеспечение стабильности, экономической устойчивости и безопасности наших стран. Уверен, что все амбициозные планы, которые мы перед собой поставили, будут исполнены, – сказал Валерий Голубовский.

СДЕЛАЙ САМ!

Как известно, иногда из-за поломки маленькой, копеечной детали большое производство может остановиться. Особенно это актуально сейчас, когда возникли проблемы с импортными расходниками и запчастями. Отчасти решить эту проблему может реверсивный инжиниринг, что и продемонстрировали участники Хайтека в этой компетенции.

Они получили задание от одного из подмосковных тепличных хозяйств – воссоздать поломанную крышку от итальянского насоса высокого давления, который используется для капельного полива. Купить ее сейчас если и можно, то доставка из-за витиеватой логистики занимает много времени.

-Деталь не сложная, но без нее капельный полив прекращается. С помощью аддитивных технологий она воссоздается без доступа к той технологии, по которой был произведен оригинал. Специалисты реверсивного инжиниринг должны уметь оцифровывать детали на 3D-сканере, работать с системами автоматизированного проектирования, и работать на 3D принтере. Если коротко, то их можно сравнить с хирургом-травматологом. Главное, что практически с самого появления нашей компетенции на Хайтеке мы старались максимально использовать отечественное оборудование. Здесь представлены два типа российских сканеров и принтеров, - рассказал создатель и главный эксперт компетенции «Реверсивный инжиниринг» Алексей Рекут.

«МЫ – ВМЕСТЕ!»

Это не столяры, а участники Кубка по рационализации и производительности. По заявке Росатома они должны были создать действующий прототип механизма, с помощью которого можно кантовать и перемещать листы нержавейки в реакторной зоне АЭС, не притрагиваясь Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

На одной из площадок Хайтека участники Национальной сборной по профессиональному мастерству представили проекты, связанные с импортозамещением. Тот самый случай, который демонстрирует, что чемпионаты профессионального мастерства проводятся не ради медалей, не для того, чтобы выяснить, кто лучший, а для того, чтобы формировать сообщества экспертов, взаимодействие которых дает синергетический эффект при разработке и реализации проектов в разных сферах.

Члены Национальной сборной не успокоились, повесив медали на гвоздик, а остались в движении, где применяют свои знания, полученные при подготовке к соревнованиям. А это огромный объем, ведь знакомились с технологиями они буквально по всему миру. Например, специалисты в компетенции «Электроника» изучили десятки вариантов паяльных станций, поняли, какие аспекты надо честь, чтобы сделать свой высококлассный продукт.

И он появился. Это бытовая паяльная станция для радиолюбителей на основе отечественных комплектующих. Альтернатива ей – Китай, Тайвань и Германия, однако они уступают как по техническим, так и по ценовым показателям.

-Мы разработали конкурентное техническое решение. Цифровая индикация температуры, внешний универсальный адаптер питания, эргономичный дизайн с двумя лотками – в предполагаемой ценовой нише на рынке сложно найти продукт с похожими характеристиками, который еще выглядит эстетически красиво, – рассказал международный эксперт компетенции «Электроника» Андрей Крюков.

К слову, дизайн паяльной станции разработали представители компетенции «Промышленный дизайн».

В проектах участвуют специалисты из разных уголков России. Для реализации они либо собираются на одной площадке, либо взаимодействуют дистанционно. Например, медицинский аппарат пневмоторекс и прибор для восстановительной терапии были созданы дистанционно, с минимальной логистикой. Пневмоторекс сейчас проходит испытания в центре им. Бурденко.

Как правило, проекты – результат комплексного взаимодействия специалистов разных компетенций. Некоторые из них российскими производителями до сих пор не были представлены. Например, смесители с автоматической, бесконтактной подачей воды.

Эта система создана в кооперации компетенций «Сантехника и отопление», «Электроника», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление изделий из полимерных материалов» и «Промышленный дизайн».

-Это полностью отечественная разработка, выполненная из доступных в России материалов. Вместо латуни в системе используется прочный и долговечный полипропилен. Стоимость нашего смесителя ниже, а качество не уступает иностранным аналогам, многие из которых сегодня на рынке недоступны. Именно взаимодействие различных компетенций Агентства приводит к разработке таких решений, – отметил международный эксперт в компетенции «Сантехника и отопление» Алексей Евтюхин.

Сейчас готовится опытная партия смесителей для запуска их в серийное производство.

Специалисты в компетенции «Изготовление прототипов» представили на Хайтеке прототипы фар и боковых зеркал-камер для российского электромобиля «Кама». Как рассказали участники сборной Никита Габитов и Даниил Морозов, были протестированы многие современные технологии, например линзованные светодиодные лампы с расчетом светотеневой границы и полной регулировкой по всем осям и автозатемнением при встрече со встречным транспортом. Такой тип фар не оснащен стеклом, в нем применяется новая технология защиты линз от пыли и грязи – специальное олеофобное покрытие.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ

В финале трехдневного марафона Хайтека, во время церемонии награждения призеров 34 компетенций чемпионата и 8 конкурсных направлений Кубка, рев вувузел и речевки команд снова накрыли концертный зал «Экспо» .

В этом году впервые на ступени подиума поднимались по несколько человек. Дело в том, что по инициативе компаний-участниц чемпионата система оценки результатов была изменена. Как известно, эксперты начисляют участникам баллы. И, если раньше «золото» получал тот, кто набрал больше всех, то теперь каждой медали соответствует балльный диапазон. Действительно, разве плох специалист, который набрал на два балла меньше победителя? В этом и заключается отличие Хайтека от спортивных состязаний.

Больше половины участников чемпионата получили знаки отличия, которые подтверждают высокое профессиональное мастерство: 16% — золотых, почти 17% — серебряных и 23% — бронзовых.

Ну а рекордсменов этого года по количеству набранных баллов отметить все же стоит. Ими стали Михаил Осипов и Лев Черкашин из Росатома, которые выступали в компетенции «Информационная безопасность».

Фонд развития промышленности вручил сертификаты по 1 млн. рублей лучшему участнику и его наставнику в соревновательном блоке «Производство и инженерные технологии». Ими стали представители Роскосмоса - Максим Трушкин и Алексей Храмцов (компетенция «Промышленная робототехника»).