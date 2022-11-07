День народного единства. Вместе с Россией

Автопробег в Кирилловке.

- Объединившись, наши предки сумели создать народное ополчение, изгнать иностранцев и предателей, преодолеть смуту, отстоять государственный суверенитет, культуру и стать одной из самых великих и могущественных держав мира. Россия с глубокой благодарностью хранит память о великих воинских и гражданских подвигах своих прославленных предков. И сегодня наши герои стоят на защите рубежей и государственности. В единстве наша сила, единой страной, единой семьей! - поздравил жителей Запорожской области временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

В городах и селах День народного единства праздновали несколько дней. А все потому, что местные жители с начала ноября уже рисовали тематические картины, устраивали концерты, посвященные празднику, организовывали флешмобы и другие интересные программы. Ко всем мероприятиям в учреждениях культуры подошли творчески.

Например, в гостеприимном зале Приазовской центральной библиотеки прошел библиофест национальных культур. Его назвали «Венок дружбы народов».

Выставка в сельском клубе села Пивничное художницы Полины Печонкиной.

В клубе села Пивничное прошла выставка талантливой и юной художницы Полины Печонкиной. Она представила свои яркие работы на стенде Дома культуры, их мог посмотреть любой желающий.

В Новофилиповском ДК устроили соревнования кухарочек. Две команды делали винегрет. Но сначала участники отвечали на вопросы, отгадывали загадки и только после правильных ответов получали овощи для салата. Затем оба салата объединили в один и продегустировали.

В селе Семеновка завершили праздник хороводом единства. Работники культуры вместе с детьми надели костюмы разных национальностей и закружили под музыку в танце в холле ДК.

В некоторых районах в честь праздника устроили автопробег. Так, от Кирилловки до Акимовки с триколорами проехали более 20 машин. Такая акция впервые проходила в Запорожской области. К автопробегу присоединился глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

- В Кирилловке состоялся автопробег, организованный администрацией Кирилловского сельского поселения, при активном содействии главы администрации Екатерины Уманец. Кандидаты в члены ЛДПР поддержали инициативу и присоединились к акции. Автомобилисты промчали с флагами до трассы, ведущей в Крым, - сообщили в пресс-службе администрации поселения.

Участники получили невероятные эмоции. Чувствовались максимальная сплоченность, единство и сила. Встречные машины одобрительно сигналили участникам автопробега на протяжении всего пути.

КСТАТИ

Волонтеры помогают переселенцам

Десятки волонтеров Запорожской области оказывают заботу и поддержку жителям Херсонщины. Добровольцы помогли пожилым людям и людям с ограниченными возможностями перебраться в безопасные районы из-за вражеских обстрелов. Ребята переносили тяжелые вещи до автобусов и отправляли во временные пункты проживания.

Волонтеры движения #ЮгМолодой ежедневно работали на переправах городов Голая Пристань и Алешки. Они делали все возможное, чтобы ни один житель Херсонской области, временно и вынужденно покидающий свой дом, не остался без внимания и помощи.

«Горжусь нашей молодежью, которая в сложное время смело идет туда, где нужна помощь! Они и есть наше будущее - красивое, патриотичное и отважное», - сообщил в соцсетях врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

ВАЖНО

Студенческие отряды придут на помощь

В Запорожской области начали формировать студенческие отряды. Коллективы будут трудиться на благо региона в различных отраслях хозяйства в свободное от учебы время.

- На данный момент приступили к созданию студенческих отрядов в Запорожской области. Это то направление молодежной политики, которое абсолютно не развивалось на территории Украины, - сказал руководитель Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Кайданский.

Участники студенческих отрядов смогут реализоваться как у себя в регионе, так и за пределами - по всей России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российское гражданство - всем

Все жители Запорожской области автоматически получили российское гражданство с 30 октября. При этом все нежелающие могут написать отказ.

- Для отказа от гражданства РФ нужно подать заявление в подразделении Миграционной службы России. Получить его снова можно будет лишь на общем основании, что требует значительных финансовых расходов и времени, - уточнили в администрации области.

При желании отказаться от гражданства Украины необходимо обратиться с заявлением в любое подразделение по вопросам миграции. При себе нужно иметь пакет документов, удостоверяющих личность.