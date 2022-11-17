«Винный гид России-2022» представят на Первом Российском винодельческом форуме

Виноградарство становится очень рентабельным бизнесом, в том числе для фермерских хозяйств

24–25 ноября в Москве на площадке Radisson Collection Hotel состоится Первый Российский винодельческий форум. Российское виноделие развивается стремительными темпами и становится все более привлекательным и для потребителей, знакомящихся с качественными и уникальными российскими винами, и для предпринимателей, видящих большие перспективы в отрасли. Виноградарство в России становится очень рентабельным бизнесом, в том числе для фермерских хозяйств.

25 ноября руководитель Роскачества Максим Протасов представит юбилейный «Винный гид России - 2022», которому исполняется 5 лет. В презентации также примут участие представители Минпромторга и Минсельхоза России, экспертной группы «Винного гида России».

«Уже на следующей неделе, в рамках главного форума винной отрасли мы представим результаты национального рейтинга вин 2022 года. Сразу могу сказать, что в этом году «Винный гид России» удивит многих. Речь не только о рекордном количестве исследованных образцов, но и о показателях качества, которое оценивали наши аккредитованные дегустаторы», – прокомментировал Максим Протасов.

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России реализует проект по исследованию отечественной винодельческой продукции «Винный гид России». В этом году был проведен аудит десятков винодельческих хозяйств и испытано свыше 500 образцов винодельческой продукции в пяти основных категориях. Оценка вин проходила в аккредитованной сенсорной лаборатории.

В исследование Роскачества включаются образцы винодельческой продукции с тиражом партии от 20 тысяч бутылок и стоимостью до 1000 рублей. Закупка осуществляется в розничной торговле. Результаты исследования, отраженные в выпускаемом «Винном гиде России» и на информационных ресурсах Роскачества, служат ориентиром для выбора потребителей и закупщиков торговых сетей и являются объективным показателем качества российских вин.

Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте Форума: wineforum.info.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк.