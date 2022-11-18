Предстоит масштабная цифровизация

Жители Запорожской области могут смотреть российские телеканалы в цифре. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Запорожская область подключится к программе цифрового развития России. Один из ближайших шагов - открытие в регионе отделения Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). О нововведениях сообщил вице-премьер

Дмитрий Чернышенко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

- ВГТРК открывает в новых регионах РФ свои отделения. Самое главное, что мы передаем готовые IT-решения, IT-технологии, чтобы можно было подключить новые регионы к порталу госуслуг и государственным информационным системам, - заявил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Запорожской области также присвоят телефонный код +7.

Жители вновь присоединенных территорий уже начали получать доступ к порталу госуслуг, через который можно записаться к врачу, подать заявку на запись ребенка в детсад, получить необходимые справки от государственных органов.

Уже с ноября Минцифры РФ начинает запускать в новых регионах проекты внедрения цифровых решений и услуг.

- Сейчас мы готовим план. Очевидно, что эти территории требуют интенсивного развития как инфраструктуры связи, так и цифровизации всего этого направления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе. Я уже говорил, что у нас в ноябре будет готов план. Вероятно, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения, - отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

СПРАВКА «КП»

ВГТРК - основной источник информации на русском языке. В федеральном и региональном телевещании это каналы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», а также 79 региональных филиалов. В рамках цифрового телевидения от ВГТРК открывается доступ к 19 каналам для кабельных и спутниковых операторов.

В июле текущего года жителям Запорожской области начали бесплатно выдавать телевизионные приставки Т2 для приема цифрового телевидения. Это обеспечило местному населению доступ к качественному информационному контенту. Вещание российских ТВ- и радиоканалов в регионе обеспечено еще с весны 2022 года.