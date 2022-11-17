Особенности новой Тимошевской амбулатории

Один из показателей того, что жизнь в Запорожской области наконец-то приобрела новый смысл и улучшилась, - качественная бесплатная медицина. Раньше на лечение нужно было тратить баснословные деньги, поэтому многим жителям области часто приходилось оставаться без квалифицированной медпомощи.

- Приходилось отдавать очень много денег за то же лечение кариеса или даже за получение рецепта на лекарства. Все было неоправданно дорого. Сейчас же мы видим абсолютно иную картину! - рассказывает жительница Мелитополя Ирина Шифер.

В конце октября в селе Тимошевка открылся модульный комплекс врачебной амбулатории. Это подарок от новгородских шефов, которые решили порадовать запорожцев, ведь качественная медпомощь рядом с домом в российской «системе координат» - это не мечта, а реальность.

В новой амбулатории есть все необходимое для приема пациентов: глюкометры, тонометры, аппарат для искусственного дыхания, дефибриллятор и т. д. Оборудование

здесь самое современное. За смену амбулатория может принимать 35 - 45 человек.

В день открытия медучреждения условия работы врачей здесь проверил губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, который специально приехал в Запорожский регион. По словам медиков, раньше им приходилось лечить людей в аварийном здании без отопления и канализации. Но теперь все по-другому. И врачам, и пациентам находиться в амбулатории приятно и комфортно.

- Это какое-то чудо, не иначе. Все чистенькое, новенькое, врачи настоящие профессионалы своего дела, а главное - медицина бесплатная. Ей можно доверять и не отдавать огромные суммы на лечение. О таком мы раньше только мечтали, - говорит жительница села Елена Никитина.

КСТАТИ

В городской больнице города Днепрорудное сейчас идет реконструкция. На данный момент уже выполнены работы по монтажу дополнительных электросетей. Аварийное отключение энергии больнице больше не страшно. Начата закладка фундамента под кислородный комплекс. Все работы взял на себя Днепрорудненский железорудный комбинат.