Не оставили в холоде

Теперь подопечным пансионата тепло и уютно. Фото: Телеграм-канал Бердянского гериатрического пансионата

СОГРЕТЬ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ

В Запорожской области не оставляют пожилых людей с их трудностями и проблемами один на один. Когда речь шла о подготовке к отопительному сезону в Бердянске, особое беспокойство вызывал гериатрический пансионат, где проживают более 200 человек. Это пенсионеры и инвалиды, люди на реабилитации, которым нужна ежедневная помощь. Так что, когда в город вернули газ, пансионат первым делом запустил свою котельную, чтобы обеспечить подопечных теплом и горячей водой.

Напомним, жителей Бердянска оставили без газа еще до конца прошлого отопительного сезона - в марте Киев «перекрыл трубу». И если в других пансионатах региона есть альтернативные варианты отопления - те же котлы, рассчитанные на твердое топливо, - то в Бердянске других вариантов, кроме газа, не было. Но молодые регионы России в беде не бросают. В рекордные сроки была построена новая ветка газопровода из Ростовской области протяженностью чуть меньше ста километров.

К 31 октября все котельные города уже были подключены к газу и на все 100% были готовы к работе и подаче тепла людям. 2 ноября в комнатах подопечных пансионата уже было тепло. Это особенно важно, когда люди не могут позволить себе много двигаться, согреться. Ведь в гериатрическом пансионате временно или постоянно живут одинокие пенсионеры, инвалиды первой и второй групп. Пенсионеры проходят реабилитацию после инсульта, перелома шейки бедра и других серьезных недугов.

ОБЪЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫРОС В 3 РАЗА

Ранее глава администрации Бердянска Александр Сауленко официально заявил, что газ, а вместе с ним и тепло в домах, социальных и других учреждениях города непременно будет. Работы не прекращались ни на день, но специалисты столкнулись с рядом сложностей.

- Сложности были обусловлены, во-первых, состоянием трубы газопровода, по которому в Бердянск и район подается газ. Этой трубе уже более полувека: ведь при Украине техническое наследие Советского Союза только эксплуатировалось и практически не обновлялось, - пояснил Александр Сауленко. - Во-вторых, через газопровод на Бердянск будет подаваться газ и на Мелитополь. А это требует увеличения давления практически в три раза. В этих же самых трубах, отсюда и сложности.

После выполнения ремонтных работ газовики заменили запорную арматуру, провели тщательные испытания участков газопровода. Городское хозяйство к подаче газа было готово еще с лета, и когда газоснабжение города было восстановлено, в первую очередь были подключены котельные, чтобы дать тепло в дома. Затем силы были брошены на восстановление газоснабжения многоквартирных домов, а после и частного сектора.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Кроме того, регион-шеф Бердянска - Новгородская область изучила возможность подключения модульных дизельных котельных, чтобы никто не оставался без тепла.

- Мы договорились с главой правительства Запорожской области: будут созданы аварийные бригады, которые окажут содействие в монтаже этих котельных. Во-вторых, есть тепловые пушки, которые позволят обогреть ключевые точки. Станции придут. Задача - как можно скорее их запустить, - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.