За лекарства больше не переплачиваем

В регионе открываются все новые и новые государственные аптеки. Сейчас в области работает уже 70 таких аптечных пунктов. Благодаря развитию сети госаптек цены на большую часть лекарств в Запорожской области снизились. Теперь необходимые препараты можно купить без проблем, не переплачивая.

Актуальный на сегодня список адресов государственных аптек

Аптечный пункт № 1 - г. Мелитополь, ул. И. Кизиярская, 48

С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптечный пункт № 2 - г. Мелитополь, ул. Брив-ла-Гайард, 19

С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптечный пункт № 3 - пгт. Михайловка, пер. Больничный, 3

С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптечный пункт № 4 - пгт. Акимовка, ул. Центральная, 30

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 5 - пгт. Приазовье, ул. Покровская, 33

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 6 - г. Мелитополь, ул. И. Алексеева, 7

С 7.30 до 15.30, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 7 - г. Мелитополь, ул. Фролова, 21

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 8 - г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 46

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптека № 9 - г. Мелитополь,

ул. Свердлова, 4

С 7.00 до 15.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 10 - г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 53а

С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 11 - г. Мелитополь, ул. Кирова, 55

С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 15 - г. Мелитополь, ул. Гвардейская, 2/3

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - воскресенье, понедельник.

Аптека № 21 - г. Мелитополь, б-р 30 лет Победы, 1а

С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 18 - г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 388/1

С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 171 - г. Мелитополь, ул. Гризодубовой, 39

С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 16 - г. Мелитополь, ул. Свердлова, 15

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, суббота - воскресенье с 8.00 до 15.00, без перерыва.

Аптека № 143 - г. Мелитополь, пр-т. Хмельницкого, 3

С 7.30 до 18.00, без перерыва и выходных.

Аптечный пункт № 9 - с. Гирсовка, ул. Молодежная, 51

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 210 - с. Александровка, ул. Насонова, 1

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 212 - с. Новоконстантиновка, ул. Первомайская, 25

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптека № 19 - с. Степановка первая, ул. Мартынова, 1а

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 11 - с. Чкалово, ул. Вишневая, 83

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье

Аптечный пункт № 13 - с. Новое, ул. Продольная, 4

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 914 - с. Данилоивановка, ул. Широкая, 57

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 15 - с. Фруктовое, ул. Молодежная, 7а

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 16 - с. Долинское, ул. Широкая, 57

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 17 - с. Девненское, ул. Школьная, 35

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 18 - с. Георгиевка, ул. Центральная, 50

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 19 - с. Мироновка, ул. Приморская, 28

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 20 - с. Дунаевка, ул. Школьная, 39

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 21 - с. Надеждино, ул. Молодежная, 1а

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптека № 20 - г. Токмак, ул. Революционная, 26

С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 22 - г. Токмак, ул. Ленина, 16

С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.

Аптека № 23 - пгт. Акимовка, ул. Пушкина, 31

С 8.00 до 15.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 22 - с. Константиновка, ул. Соборная, 95/1

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 23 - с. Вознесенка, улица Зубенко, 110ж

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 24 - с. Новофилипповка, улица Центральная, 27

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 25 - с. Семеновка, улица Первомайская, 92

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 27 - г. Молочанск, улица Шевченко, 45

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 28 - с. Мордвиновка, ул. Суворова, 1а

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 29 - с. Долина, ул. Центральная, 61

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 30 - с. Обильное, ул. Аграрная, 2

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 31 - с. Трудовое, ул. Центральная, 6

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 32 - с. Рыбаловка, ул. Мирное, 22

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 33 - с. Виноградное, ул. Гришина, 45

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 34 - с. Лагидное, ул. Мостовая, 10

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 35 - с. Запорожье, ул. Победы, 4

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 36 - пгт. Акимовка, ул. Центральная

(Ленина), 30

С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных

Аптечный пункт № 37 - с. Атманай, ул. Советская, 34

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 38 - с. Давыдовка, пер. Школьный, 11

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 39 - с. Новоданиловка, ул. Ленина, 75

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 40 - с. Таврийское, ул. Калинина, 28б

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 41 - с. Радионовка, ул. Ленина, 149

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 42 -

с. Шелюги, ул. Зои Космодемьянской, 8

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 43 - с. Волчанское, ул. Молодежная, 2

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптека № 25 - с. Ефремовка, ул. Ленина, 102

Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00, суббота с 8.00 до 13.00, без перерыва, выходной - воскресенье.

Аптека № 26 - с. Переможное, ул. Ленина, 11

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптека № 24 - пгт. Акимовка, ул. Центральная (Ленина), 83

С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.

Аптечный пункт № 44 - с. Розовка, ул. Черняховского, 39

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 45 - с. Черноземное, ул. Парковая, 5

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 46 - с. М. Горького, ул. М. Горького, 5

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 47 - с. Большая Терновка, ул. Школьная, 11

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 48 - с. Покровское, ул. Котляровского, 37

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 49 - с. Таврия, ул. Поповича, 7

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 50 - с. Шевченко, пер. Первомайский, 1.

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 51 - с. Большая Белозерка, ул. Центральная, 123.

С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 52 - с. Малая Белозерка, улица Вишневского, 36

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 53 - с. Остриковка, улица Остриковская, 78

С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.

Аптечный пункт № 27 - г. Пологи, улица Садкого, 5а

Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00, суббота - с 8.00 до 13.00, выходной - воскресенье.

ВНИМАНИЕ!

Актуальный список адресов аптек и аптечных пунктов государственного унитарного предприятия «Аптечный опт» постоянно обновляется на официальном канале Администрации Запорожской области в Телеграме.