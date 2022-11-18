За лекарства больше не переплачиваем

В регионе открываются все новые и новые государственные аптеки. Сейчас в области работает уже 70 таких аптечных пунктов. Благодаря развитию сети госаптек цены на большую часть лекарств в Запорожской области снизились. Теперь необходимые препараты можно купить без проблем, не переплачивая.
Актуальный на сегодня список адресов государственных аптек
Аптечный пункт № 1 - г. Мелитополь, ул. И. Кизиярская, 48
С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптечный пункт № 2 - г. Мелитополь, ул. Брив-ла-Гайард, 19
С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптечный пункт № 3 - пгт. Михайловка, пер. Больничный, 3
С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптечный пункт № 4 - пгт. Акимовка, ул. Центральная, 30
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 5 - пгт. Приазовье, ул. Покровская, 33
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 6 - г. Мелитополь, ул. И. Алексеева, 7
С 7.30 до 15.30, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 7 - г. Мелитополь, ул. Фролова, 21
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 8 - г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 46
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптека № 9 - г. Мелитополь,
ул. Свердлова, 4
С 7.00 до 15.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 10 - г. Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 53а
С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 11 - г. Мелитополь, ул. Кирова, 55
С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 15 - г. Мелитополь, ул. Гвардейская, 2/3
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - воскресенье, понедельник.
Аптека № 21 - г. Мелитополь, б-р 30 лет Победы, 1а
С 8.00 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 18 - г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 388/1
С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 171 - г. Мелитополь, ул. Гризодубовой, 39
С 8.00 до 19.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 16 - г. Мелитополь, ул. Свердлова, 15
Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, суббота - воскресенье с 8.00 до 15.00, без перерыва.
Аптека № 143 - г. Мелитополь, пр-т. Хмельницкого, 3
С 7.30 до 18.00, без перерыва и выходных.
Аптечный пункт № 9 - с. Гирсовка, ул. Молодежная, 51
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 210 - с. Александровка, ул. Насонова, 1
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 212 - с. Новоконстантиновка, ул. Первомайская, 25
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптека № 19 - с. Степановка первая, ул. Мартынова, 1а
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 11 - с. Чкалово, ул. Вишневая, 83
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье
Аптечный пункт № 13 - с. Новое, ул. Продольная, 4
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 914 - с. Данилоивановка, ул. Широкая, 57
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 15 - с. Фруктовое, ул. Молодежная, 7а
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 16 - с. Долинское, ул. Широкая, 57
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 17 - с. Девненское, ул. Школьная, 35
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 18 - с. Георгиевка, ул. Центральная, 50
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 19 - с. Мироновка, ул. Приморская, 28
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 20 - с. Дунаевка, ул. Школьная, 39
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 21 - с. Надеждино, ул. Молодежная, 1а
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптека № 20 - г. Токмак, ул. Революционная, 26
С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 22 - г. Токмак, ул. Ленина, 16
С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.
Аптека № 23 - пгт. Акимовка, ул. Пушкина, 31
С 8.00 до 15.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 22 - с. Константиновка, ул. Соборная, 95/1
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 23 - с. Вознесенка, улица Зубенко, 110ж
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 24 - с. Новофилипповка, улица Центральная, 27
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 25 - с. Семеновка, улица Первомайская, 92
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 27 - г. Молочанск, улица Шевченко, 45
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 28 - с. Мордвиновка, ул. Суворова, 1а
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 29 - с. Долина, ул. Центральная, 61
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 30 - с. Обильное, ул. Аграрная, 2
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 31 - с. Трудовое, ул. Центральная, 6
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 32 - с. Рыбаловка, ул. Мирное, 22
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 33 - с. Виноградное, ул. Гришина, 45
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 34 - с. Лагидное, ул. Мостовая, 10
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 35 - с. Запорожье, ул. Победы, 4
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 36 - пгт. Акимовка, ул. Центральная
(Ленина), 30
С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных
Аптечный пункт № 37 - с. Атманай, ул. Советская, 34
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 38 - с. Давыдовка, пер. Школьный, 11
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 39 - с. Новоданиловка, ул. Ленина, 75
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 40 - с. Таврийское, ул. Калинина, 28б
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 41 - с. Радионовка, ул. Ленина, 149
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 42 -
с. Шелюги, ул. Зои Космодемьянской, 8
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 43 - с. Волчанское, ул. Молодежная, 2
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптека № 25 - с. Ефремовка, ул. Ленина, 102
Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00, суббота с 8.00 до 13.00, без перерыва, выходной - воскресенье.
Аптека № 26 - с. Переможное, ул. Ленина, 11
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптека № 24 - пгт. Акимовка, ул. Центральная (Ленина), 83
С 8.00 до 16.00, без перерыва и выходных.
Аптечный пункт № 44 - с. Розовка, ул. Черняховского, 39
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 45 - с. Черноземное, ул. Парковая, 5
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 46 - с. М. Горького, ул. М. Горького, 5
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 47 - с. Большая Терновка, ул. Школьная, 11
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 48 - с. Покровское, ул. Котляровского, 37
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 49 - с. Таврия, ул. Поповича, 7
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 50 - с. Шевченко, пер. Первомайский, 1.
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 51 - с. Большая Белозерка, ул. Центральная, 123.
С 8.00 до 16.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 52 - с. Малая Белозерка, улица Вишневского, 36
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 53 - с. Остриковка, улица Остриковская, 78
С 8.00 до 12.00, без перерыва, выходные - суббота, воскресенье.
Аптечный пункт № 27 - г. Пологи, улица Садкого, 5а
Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00, суббота - с 8.00 до 13.00, выходной - воскресенье.
ВНИМАНИЕ!
Актуальный список адресов аптек и аптечных пунктов государственного унитарного предприятия «Аптечный опт» постоянно обновляется на официальном канале Администрации Запорожской области в Телеграме.