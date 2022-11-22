С возрастом жизнь не заканчивается

Как сохранить пожилых людей полноценными членами общества? Фото: Shutterstock

Продолжительность жизни в мире активно растет. По данным ООН, в 2020 году на всей планете проживало более 727 млн человек старше 65 лет – 9% от всего населения земного шара. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году их количество достигнет 1,5 млрд человек (16%).

Аналогичные процессы происходят и в России. Сейчас средняя продолжительность жизни в нашей стране (мужчин и женщин – в целом) превысила 73 года. По расчетам экспертов, уже в 2035 году она достигнет 79 лет. При этом меняется и отношение к людям старшего поколения, отметили гости программы «Женские истории» на «Радио «Комсомольская правда».

ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

«Уже сформировалось отношение к людям старшего поколения не только как к тем, о ком нужно заботиться, кому нужно предоставлять определенные услуги, но и как к ресурсу общества. То есть, это и экономическая занятость, это и их участие в жизни общества. Но, к сожалению, конечно, градус эйджизма (дискриминации по возрасту – «КП») еще не столь низок, как нам всем хотелось бы», – отметила генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

«Все идет от внутреннего самоощущения. Наверное, самая страшная и тяжелая форма эйджизма - внутренний эйджизм. Человек прожил жизнь, воспитал детей, отработал, чего-то добился и после пенсии у него нет плана на какое-то дальнейшее существование: «Я живу только для детей, - говорит руководитель отдела общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России Вадим Самородов. - Зачем мне лечиться, зачем заниматься собой? Поэтому мы транслируем в общество идею, что жизнь с возрастом не заканчивается».

Активное долголетие предполагает реализацию потенциала человека в старшем возрасте, а это ведет к увеличению продолжительности его жизни. В России реализация принципов активного долголетия заложена в национальном проекте «Демография». При поддержке нацпроекта в России развивается трехуровневая система гериатрической помощи, которую можно получить в специально созданных центрах, отделениях медицинских стационаров и профильных кабинетах в поликлиниках.

«Мы готовим гериатров. Обучаем целый пласт новых специалистов по всей стране. Гериатры – это специальные врачи для пожилых людей (как педиатры для детей), которые видят не только конкретную болезнь (например, гипертонию или язву желудка), а всего человека, во всем его великолепии, в виде социальных, физиологических и психических факторов. Гериатры обучены видеть когнитивные расстройства. Поэтому, если есть гериатр в поликлинике, конечно, стоит пойти к гериатру и начать с него», – сообщила научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент, врач-невролог Мария Чердак.

Кроме того, благодаря развитию комплексных программ по национальному проекту «Демография» люди старшего возраста занимаются спортом, творчеством, становятся «серебряными» волонтёрами и учатся новому. Все эти возможности помогают старшему поколению поддерживать социальный статус, организовать свободное время, активно включаться в общественную деятельность. Занятия проходят в центрах социального обслуживания или центрах долголетия, физкультурно-оздоровительных комплексах, библиотеках, домах культуры.

«Перед государством стоит задача стратегического уровня – формирование среды для старения. Речь идет и об отношении окружающих к пожилым людям, и о физической среде – нормальных пешеходных переходах, крупных надписях в общественных местах. Чтобы возраст не был запретительным фактором для передвижения, - добавил Вадим Самородов. - При этом стоит отметить, что отношение системы здравоохранения к пожилым людям уже радикально изменилось. Очень редко можно услышать: «Вам уже поздно лечиться». Наверное, это связано с тем, что появляются и национальные проекты, и развивается система медицины для пожилых людей – гериатрия. Это все звенья одной цепи».

ИДЕАЛЬНЫЕ ТОЖЕ ВЫГОРАЮТ

А обществу пора обратить внимание на жестокое обращение с пожилыми людьми. Что это такое? Это любая форма действия, бездействия или пренебрежения, которая наносит вред или причиняет страдания пожилому человеку.

«Мы должны действовать со всех сторон сразу, – отмечает Мария Чердак. – Во-первых, научиться видеть проблему. Поэтому сейчас мы очень много говорим о первых признаках нарушений: как отделить норму от явной не нормы, когда пора к врачу. Второе. Во всем мире, когда мы говорим о той же деменции, мы говорим о том, что нужна помощь ухаживающего. Потому что на их плечи ложится 85-90% всего ухода. И, собственно, один из факторов риска жестокого обращения – это длительное нахождение в сосуществовании с зависимым от тебя человеком, то есть, даже если ты идеальный, добрейший и милейший, ты выгоришь, ты устанешь».

«Важность и сложность этой темы заключается в том, что проблемы пожилого человека – это часть жизни общества. Поэтому мы с АНО «Национальные приоритеты» проводим конкурс лучших практик в сфере активного долголетия. Одна из номинаций – соблюдение прав пожилого человека», – отметила Мария Морозова.

Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения ежегодно проводится при поддержке национального проекта «Демография». Цель отбора – развитие и распространение в регионах России Концепции активного долголетия ), создание условий для повышения качества жизни старшего поколения. Подать заявку можно до 30 ноября 2022 года на платформе «Смартека».