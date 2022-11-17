«Такие экспертные площадки позволяют обсуждать пути развития»: в Москве открылось второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

17 ноября в Президент-отеле в Москве прошло второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета «30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития». Участники встречи отметили, что в последнее время размывается грань между квалифицированным анализом и пропагандой в международной дискуссии. Поэтому сейчас как никогда важна оценка сложившейся ситуации профессионалами.

РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил необходимость усиления сотрудничества России и Азербайджана по экономическому развитию региона, создания атмосферы доверия и прочного мира на Южном Кавказе, двустороннего сотрудничества в налаживании глобальных и региональных транспортно-логистических коммуникаций. В этой связи была подчеркнута важность реализации положений Трехсторонних Заявлений по обеспечению разблокировки и дальнейшего беспрепятственного функционирования региональных коммуникаций; возрастание роли реализуемых в сотрудничестве РФ и АР транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», особенно в условиях турбулентности международной транспортно-логистической системы.

«Региональные инициативы отчасти не работают, в том числе формат «3+3». Но, думаю, Россия всегда будет в той или иной форме присутствовать на Южном Кавказе, поэтому необходимо гибко найти другие форматы регионального сотрудничества», - уточнил Фарид Шафиев.

Депутат Госдумы России Казбек Тайсаев подчеркнул, что в России высоко ценят вклад Ильхама Алиева в развитие основ двусторонних отношений, заложенных общенациональным лидером Азербайджана. В следующем году в РФ будет широко отмечено столетие Гейдара Алиева, что даст возможность обсудить роль этой великой личности в нашей общей истории.

«По поручению спикера Думы Вячеслава Володина российские депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым примут участие в совместном заседании парламентариев двух стран 21 — 23 ноября в Азербайджане», - сообщил Казбек Тайсаев.

XI Азербайджано-Российский межрегиональный форум пройдëт в этот четверг в Баку с участием глав правительств двух государств — Али Асадова и Михаила Мишустина.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что за 30 лет взаимодействия независимых государств выстроена устойчивая формула стратегического партнерства России и Азербайджана, которая может быть моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира.

ПОСТ-КОНФЛИКТНАЯ ПОВЕСТКА

Участники встречи рассмотрели подходы России и Азербайджана к выстраиванию архитектуры безопасности на Южном Кавказе в условиях новой реальности. В этой связи в очередной раз была подчеркнута общность позиций России и Азербайджана в необходимости реализации пост-конфликтной повестки; содействия скорейшему заключению Мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе согласованных сторонами принципов взаимного признания территориальной целостности и уважения суверенитета, нашедших свое отражение в Заявлениях по итогам переговоров сторон в Праге и Сочи.

Участники заседания Совета выразили готовность способствовать повышению уровня российско-азербайджанского взаимопонимания, в частности посредством регулярного проведения заседаний Совета. В связи с этим участниками совета было также принято коммюнике, где отражены практические рекомендации РАЭС, касающиеся различных сторон стратегического партнерства двух стран.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выразил надежду, что обсуждения, подобные сегодняшнему, будут проводиться регулярно.

«Этот год знаковый по нескольким причинам. Это 30-летие двусторонних отношений, установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Это год, когда подписана декларация о союзнических отношениях, - резюмировал эксперт. - Такие экспертные площадки позволяют обсуждать пути развития, проблемы, которые иногда возникают в двусторонних отношениях. А также, учитывая проблематику глобальной повестки дня, одной из важных тем является безопасность на Южном Кавказе, как Россия и Азербайджан будут взаимодействовать в рамках региональной безопасности и решения проблем».