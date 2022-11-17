Владимиру Путину рассказали о поддержке промышленности в России

Владимир Путин встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

- Условия поддержки бизнеса весьма льготные: 1-5% (годовых – Ред.) до десяти лет, и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом программа хорошая, - поддержал президент.

Финансист добавил, что фонд работает с 2014 года. Его создали по инициативе Минпромторга для поддержки промышленности. Сейчас в фонде 200 млрд. бюджетных денег, которые даются бизнесу на разные проекты.

- Стопроцентное попадание в запрос промышленности на длинные дешевые деньги на развитие, - заверил Петруца.

В этом году фонд даст средства на 250 проектов – общая сумма займов 100 млрд. рублей.

- Команду откуда набирали? – спросил президент.

- Кризис серьезно затронул банки, нам это позволяет недорого, мы все-таки государственное учреждение, привлекать с рынка очень качественных специалистов, - ответил директор фонда.

Роман Петруца поблагодарил за решение докапитализировать фонд на 60 млрд. рублей – эти деньги пойдут на поддержку заводов в следующем году.