Пранкеры выслушали поток жалоб от Порошенко: политик ныл об атаках Зеленского и "значительном превосходстве России"

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в России Майкл Макфол оказался хорошей наживкой для украинских политиков – действующих и опальных. На разговор с известным русофобом в Киеве соглашаются практически все.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) это обстоятельство учли и активно использовали в своих розыгрышах. Они уже представили целую серию разговоров «Макфола» с целым рядом украинских политиков, завершив своеобразную гастроль цифрового двойника экс-посла видеоконференцией с бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Порошенко обрушил на собеседника поток жалоб, начав с жалобы на превосходство российских вооруженных сил.

- У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских – значительное превосходство… И нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолеты, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России. – подсчитал опальный экс-президент.

Пожаловался он и на незначительный эффект от экономических санкций, введенных странами Запада против России. Но спохватился и похвалил Америку.

- США отлично справляются с этой работой, - заверил Порошенко, не вдаваясь в подробности, продолжая гореть желанием расширить спектр антироссийских рестрикций.

«Союзникам нужно быть более изобретательными», - потребовал он, не найдя других возможных санкционных «изобретений», ограничившись лишь предложением блокировать торговые суда с российским экспортом.

- Нам нужно больше побед! А для большего количества побед нам нужно больше оружия, больше санкций! – кликушествовал не находящий нигде понимания Порошенко.

Не обошлось и без жалоб личного толка. Экс-президент настучал не имеющему никакого влияния в политической системе США Макфолу, занимающему сейчас пост профессора в одном из университетов, на своего преемника.

- Зеленский три с половиной года атакует меня уголовными делами, в том числе по обвинению меня в государственной измене, - чуть ли не со слезами на глазах жалился он, напомнив, что не смог вырваться за пределы Незалежной «на важную встречу НАТО». – Меня стараются не выпускать за границу…