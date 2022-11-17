В Кремле прокомментировали восторг Байдена бицепсом оператора Первого канала

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

- Вы, наверное, посмотрели уже сюжет с саммита двадцатки по поводу того, какое потрясение испытал Джо Байден, когда увидел бицепсы оператора Первого канала Юрия Шолмова. - спросил журналист KP.RU Александр Гамов.- И восхитился вместе с Эммануэлем Макроном. Байден спросил с надеждой: «Мы с ним из одной команды?» На это ему ответили, что это русский парень. Я к тому, что русская сила, русская мощь, русские бицепсы на саммите все-таки присутствовали. Вы в курсе? И как это оценивать?

- Я не совсем понял, честно говоря, вопрос, - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и все же ответил. - Слушайте, очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод. И, наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание.

- И президента Макрона, - добавил журналист. - Так что вы вопрос поняли. Спасибо огромное за такой ответ.

- Спасибо, - отреагировал Песков.

Подробности:

Речь идет о растиражированном мировыми СМИ эпизоде из кулуаров саммита G20 на индонезийском острове Бали. Событие произошло во время неформального общения делегаций. Взгляд президента США Джо Байдена остановился на операторе 1 канала России Юрии Шолмове, который работал в футболке с короткими рукавами, из-за чего были видны накачанные мышцы. Эти-то бицепсы и восхитили американского лидера настолько, что он не удержался от желания пощупать их и воскликнуть: «Вот это парень!», «Они больше, чем моя голова!»

Видимо, убежденность американцев в том, что все самое лучшее может существовать только в США, присуща и их президенту, потому что Байден выразил надежду, что этот роскошный парень – из одной с ним команды. Однако ему ответили, что мужчина – из России, которую некоторые делегаты «цивилизованной Европы» страстно хотели бойкотировать на этом саммите.

К чести американского лидера он заметил, что в конце концов это неважно. Самое главное – удивительные мышцы. «Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», - подытожил Байден.

От имени Европейского союза свое слово сказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Хорошо тренируетесь», - сдержанно похвалил он российского оператора.