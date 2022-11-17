Песков назвал итоговую декларацию G20 после саммита на Бали победой здравого смысла

Официальный представитель Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Журналист «Комсомольской правды» спросил официального представителя Президента России как в Кремле оценили итоговую декларацию саммита «большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

Вопреки ожиданиям как наших соотечественников, так и части участников встречи, документ не стал откровенно антироссийским манифестом.

- Там добавлена фраза, - заметил журналист, - что «многие делегации осудили Россию», но в то же время изложена альтернативная точка зрения. Расценивать ли это как победу нашего российского МИДа?

- Ну, вы знаете, это скорее победа здравого смысла, - сказал Песков. - Конечно, здесь и большая заслуга наших дипломатов, и нашей шерпы (Шерпа — официальный представитель делегации, отвечает за контакты с коллегами из других стран при подготовке встреч на высшем уровне – А.Г.), и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали (и председательствуют до сих пор) в «двадцатке», и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в «двадцатке», и наших партнеров – китайцев и представителей других стран.

Собственно, удалось просто нейтрализовать такую слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс. Иначе, собственно, впервые саммит «двадцатки» мог бы остаться без заключительного документа.

В целом оцениваем итоги весьма позитивно. Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас. Работа будет продолжаться в рамках «двадцатки», все в ней заинтересованы. И действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить (хотя бы подходить, что называется) к решению самых важных, актуальных проблем.