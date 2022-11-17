"Зеленые" против картин: за выходками радикалов в музеях стоят миллиарды и война против российского газа

В Вене экоактивисты облили нефтью картину Климта Фото: Кадр видео

КЛЕИЛИСЬ К ВЕЛИКИМ

Все походило на спланированную террористическую атаку. В течение недели сразу в нескольких мировых музеях вандалы атаковали живописные шедевры великих художников. В римском Палаццо Бонапарте две девушки облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель». В Национальной галерее Лондона не повезло другому известнейшему полотну знаменитого голландца - «Подсолнухи» стоимостью в $84 миллиона. На него тоже покусились две юные дамы, но на сей раз в ход пошел томатный суп.

В столице Австралии Канберре нападавшие поступили иначе. Поскольку испортить решили культовую картину Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл», то поливать их супом дополнительно не стали - просто замазали синим маркером. В немецком Потсдаме заляпали картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога», оцениваемую в 111 миллионов долларов. В Гааге напали на «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, в мадридском музее Прадо - на «Маху одетую» и «Маху обнаженную» Франсиско Гойи...

Самое удивительное, что вредители и не думали скрываться. Наоборот, они приклеили свои ладони суперклеем к музейным стенам рядом с картинами или прямо к их рамам и принялись выкрикивать лозунги. Так все узнали, что в храмах искусства безобразничали вовсе не хулиганы с улицы, а люди, считающие себя идейными борцами за экологию. «У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, – это томатного супа или картофельного пюре на картине!», - кричали они.

Кое-где протесты вышли из чисто живописных рамок. В Музее мадам Тюссо в Лондоне засветили шоколадным тортом в лицо восковой фигуры новоиспеченного короля Карла III - таким образом требовали, чтобы британские власти остановили все новые проекты по добыче нефти и газа. В Берлине приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания. С намеком, что если человечество не будет бороться с изменением климата, то рискует повторить судьбу вымерших ящеров.

Впрочем, к воззваниям крикунов не прислушались. Когда нападавших отклеили, то завели на них уголовные дела, и теперь им грозят крупные штафы или тюремное наказание от 2 до 5 лет. Слава богу, все картины были под защитными стеклами и не пострадали, а вот многие рамы старинной работы оказались испорчены. Как выяснилось, активисты-вандалы принадлежали к немецкой группировке Letzte Generation («Последнее поколение»), британской Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») и даже испанской Futuro Vegetal («Овощное будущее»).

МАРГИНАЛЫ ИЛИ БОЙЦЫ?

Все недавние музейные атаки были приурочены к Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая сейчас проходит в Египте. Но то, что на первый взгляд может показаться дурацкими выходками не вполне адекватных людей, на самом деле скрывает за собой более серьезное явление. Немецкая газета Welt am Sonntag исследовала деятельность организации Letzte Generation и выяснила, что она представляет собой жестко структурированное сообщество «профессиональных активистов, которые точно знают, что делают». В группировке есть свои касты: одни готовы играть роль боевиков и пойти под арест в ходе протестных акций, другие действуют на подхвате, изображая «мирных демонстрантов с плакатами», третьи - «снабженцы», оказывающие материально-техническую поддержку.

Деньги на «борьбу» Letzte Generation и ее собратья в других странах получают, в частности, от калифорнийского Фонда Climate Emergency. К концу сентября он перечислил таким объединениям $3,5 миллиона. Не случайно и то, что характер акций (взять то же поливание картин супом) проводится по одному шаблону в разных точках мира. «Вероятно, это не совпадение. Их стратегические встречи регулярно проводятся на международном уровне», - отметила Welt am Sonntag.

КТО ЗА НИМИ СТОИТ

Многие уже подзабыли зачинательницу «детского крестового похода» за экологию - шведскую школьницу Грету Тунберг. Она с высоких трибун клеймила взрослых за «потворство глобальному потеплению», была признана «человеком года» журналом Time и даже номинирована на Нобелевскую премию мира. А форму протеста выбрала оригинальную - специально прогуливала школу. Мол, пусть стану неучем, но не дам загубить природу.

Но этот маленький тюбик быстро оказался выжатым, и ниша борцов за «зеленую экономику» опять опустела. Приснопамятное движение Greenpeace для нее уже не годилось - успело надоесть да и буржуазным жирком обросло. А ведь за идеей отказа от ископаемого сырья, замены его на «безвредное топливо» стоят хитроумные политические схемы и многомиллиардные капиталы. Нужно было срочно встряхнуть общество, вернув его к этой повестке. И в атаку были брошены радикалы из Letzte Generation, Just Stop Oil и прочих группировок.

- За безумством экоактивистов могут стоять структуры, которые занимались ветровой и солнечной энергетикой, - считает зампред Комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло. - В условиях нынешнего кризиса многие страны вынуждены возвращаться даже к использованию каменного угля, а госинвестиции в альтернативную энергетику падают. С помощью эпатажных акций на грани безумия дельцы пытаются шокировать народ, чтобы возродить массовое движение в поддержку экологии. Дескать, посмотрите - до чего людей довели!

Но есть и еще одна версия. Миллиардер Билл Гейтс сообщил, что в ближайшие пять лет намерен вложить $2 млрд в проекты, помогающие бороться с изменением климата. А этим проектам, по его мнению, мешают российские углеводороды. Мало того, что с экологической точки зрения они «нехаляльные», так Москва еще и «взяла за горло Европу» своими энергетическими контрсанкциями. Поэтому попорченные шедевры живописи Гейтсу тоже на руку. «Это хорошо в долгосрочной перспективе. Люди не захотят зависеть от российского газа и быстрее перейдут на новые подходы», – заявил он.

Так что дело тут не просто в «Подсолнухах» с «Махой» за десятки миллионов долларов. На кону стоят сотни миллиардов, если не триллионы, и геополитические расклады.