YAPPY выберет лицо новой рекламной кампании среди пользователей

Платформа коротких вертикальных видео YAPPY объявляет всероссийский конкурс «Всегда говори YAP!». Его победитель станет лицом новой федеральной рекламной кампании бренда.

Принять участие в конкурсе «Всегда говори YAP!» можно до 11 декабря. Для этого нужно зарегистрироваться в YAPPY и выложить в ролики с хэштегом #говорюYAP, снятые по видеозаданиям от блогеров YAPPY — их можно будет найти в ленте приложения. Чем больше опубликованных роликов, тем выше шансы на победу и призы.

В жюри — амбассадоры видеоплатформы Саша Стоун и Анна Хилькевич, а также Ульяна Пылаева, Евгений Чебатков, Анет Сай, Евгений Крицкий и другие блогеры и звезды. Каждую неделю они будут определять авторов, которые пройдут в следующий этап конкурса и получат призы — смартфоны, беспроводные наушники и другие гаджеты.

Победители первого этапа встретятся в финале, где будет разыгран главный приз – съемки в новой рекламной кампании YAPPY и ноутбук. Участники, которые пройдут все этапы конкурса, получат возможность не только выиграть несколько гаджетов, но и заявить о себе на всю страну.

Узнать подробнее о конкурсе, условиях и подарках можно на сайте YAPPY.

Информационная справка:

YAPPY — видеоплатформа для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. С начала года к сервису присоединились пользователи из 8 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

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