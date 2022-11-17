В российском Минобороны неоднократно заявляли о непричастности россии к трагедии.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
О чем же говорят голландские судьи в своем постановлении:
- рейс MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с поля под Первомайским.
- контроль над территорией ДНР в момент катастрофы осуществляла Россия.
- Борт был сбит умышленно, целью ракеты, попавшей в «Боинг», был военный самолет.
- После катастрофы "Бук" был вывезен в Россию, чтобы таким образом предотвратить международный скандал.
- показания эксперта концерна «Алмаз-Антей», который доказал, что был сбит ракетой, которая есть только у Украины и с точки подконтрольной Украине, сочтены неубедительными.
- Россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными в причастности к катастрофе. Четвертый обвиняемый Олег Пулатов - оправдан.
- Семьям погибших должны быть в полном объеме выплачены компенсации.
В российском МИДе уже заявили, что изучат решение голландского суда.
В российском Минобороны неоднократно заявляли о непричастности россии к трагедии. Ни один ракетный комплекс на момент катастрофы российско-украинскую границу не пересекал. Более того, МИД указывал, что все обвинение по этому делу строится на показаниях анонимных свидетелей. А глава ведомства Сергей Лавров говорил, что обвинения в якобы причастности России голословны, а само расследование предвзято и однобоко.