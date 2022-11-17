Пропавший в феврале Дмитрий Нагиев прервал молчание и выступил с важным заявлением

Дмитрий Нагиев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Нагиев несколько месяцев назад пропал из поля зрения публики. Зимой 2022 года артист впервые за 10 лет покинул шоу "Голос". С тех пор телеведущий не давал о себе знать. Поклонникам оставалось лишь гадать, где сейчас находится их кумир. Фолловеры чуть ли не каждый день оставляли сообщения в блоге звезды. На днях актер прервал молчание.

Дмитрий Нагиев ранее не сходил с телеэкрана. Его можно было увидеть в разных шоу. Но вот уже больше восьми месяцев он нигде не появляется. Шоумен сообщал, что взял творческий отпуск на год.

Недавно Нагиев вышел на связь. "Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ", - цитирует его РИА Новости.

В настоящее время Дмитрий живет в своем загородном доме в Подмосковье и продолжает работать. В ноябре артист выйдет на сцену со своим спектаклем "Кыся", а через несколько дней после этого приедет с гастролями в Санкт-Петербург.

Ранее блогерша Настя Ивлеева поведала, что Дмитрий вовсю снимается в новом проекте. "И это еще малая часть того, как живет и существует Дмитрий Нагиев. Мы тут, понимаете ли, на табуретках, на ногах весь день", - отметила она.

Делилась мыслями об артисте и Екатерина Климова. Они вместе работали над одним проектом. Так что многодетная мама лично знает, что на самом деле происходит со звездой экрана. Она пожелала коллеге по цеху сил: "Я заметила его сильную усталость. Хочется пожелать Дмитрию сил. По себе знаю, что либо артиста рвут на части, либо он никому не интересен. Поэтому если попадаешь в обойму, то уже не отказываешься от предложений".