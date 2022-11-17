Развитие торговли и обучение на русском: что обсуждал Михаил Мишустин на переговорах в Баку

Премьер призвал азербайджанских коллег искать новые формы сотрудничества в эпоху санкций Запада. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Добро пожаловать в Азербайджан - страну, где пробурили первую в мире нефтяную скважину», - приветствовал нас по прилету в Баку один из операторов связи.

Впрочем, Азербайджан славится не только своим черным золотом (здесь в качестве сувенира можно даже купить небольшую бутылочку с нефтью), но и гостеприимством жителей. Азербайджанское радушие почувствовал на себе и прилетевший на два дня в Баку Михаил Мишустин.

Это первый визит Мишустина в Азербайджан в качестве премьера. Он совпал с празднованием Дня национального возрождения.

- Желаю братскому Азербайджану мира и процветания, и всем его жителям - благополучия и добра, - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского форума.

Форум стали проводить с 2009 года по инициативе президентов двух стран. На нем обсуждаются совместные перспективные проекты и устанавливаются новые межрегиональные связи.

Как отметил премьер Азербайджана Али Асадов, за последние 10 месяцев объем грузоперевозок между двумя странами вырос более, чем на 22%, а объем взаимной торговли на 12%.

- У меня другая цифра! На 16 процентов вырос объем торговли. Но мы потом сверимся в цифрам, - пообещал Мишустин.

Премьер обратил внимание, что в Азербайджане работают более 900 совместных компаний, из них треть - со стопроцентным российским капиталом.

- Расширяется кооперация в энергетическом, машиностроительном, фармацевтическом, агропромышленном, транспортном и других секторах, - перечислил Мишустин.

Премьер призвал Азербайджан искать новые форматы кооперации с Россией в условиях санкций. Он рассказал, что больше 70 российских регионов уже развивают сотрудничество с Азербайджаном. В лидерах по объемам торговли Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Московская, Свердловская, Волгоградская области, Санкт-Петербург.

Мишустин также призвал развивать гуманитарное сотрудничество. Сейчас в Азербайджане работают около 340 русскоязычных школ. Начиная со школы, дети могут выбрать, на каком языке им проходить обучение - на азербайджанском или на русском. При этом даже при выборе «азербайджанского направления» изучение русского языка все равно входит в программу. Например, в Баку без знания русского языка сложно устроиться на работу в торговле и в общепите.

- В Баку уже несколько лет успешно функционируют филиалы МГУ и медицинского университета имени Сеченова. В реализации программ двойного диплома совместно с азербайджанскими вузами участвуют МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет, - отметил Мишустин.

После участия в форуме премьеры двух стран отправились в кабмин, где у них прошли переговоры. Их итогом стало подписание документов о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, области судостроения, транспорта, развития пунктов пропуска через границу, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В пятницу у Михаила Мишустина состоится встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, премьер возложит венок к могиле национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой, а также к Монументу павшим героям (это обязательная часть протокола для всех официальных делегаций).

Баку.