Раскрыт список звезд на новогодние телеэфиры

Лариса Долина споет в новогоднюю ночь в «Голубом огоньке». Фото: СОЦСЕТИ

На этой неделе в Москве стартовали съемки новогодних огоньков. Рассказываем первые подробности новогодних праздничных телепередач.

На Первом канале определились с форматом. В новогоднюю ночь звезды исполнят в том числе и песни неизвестных пока авторов. Завершился прием заявок на участие в большом проекте – конкурсе авторов русской песни «Автора». Авторы текстов и мелодией присылали свои произведения, из них жюри и народное голосование выберет сотню лучших – а песни 20 финалистов исполнят звезды эстрады. Это и станет одной из фишек новогодней ночи на Первом канале. Среди экспертов и звезд проекта: Николай Расторгуев, Ая, SHAMAN, Игорь Матвиенко, Дмитрий Маликов и другие артисты. Это благородная затея – дать возможность молодым авторам заявить о себя в самое рейтинговое время телесмотрения. Съемки начнутся в декабре.

Массовка и новогодние декорации новогоднего огонька 2023 на канале «Россия». 16 ноября 2022 год. Фото: СОЦСЕТИ

На канале «Россия» традиционный Новогодний голубой огонек и Парад звезд снимают с 16 ноября по 4 декабря. Съемки идут на «Мосфильме». Каждый день кроме 26 ноября. Как сообщила нам массовка на записи уже побывали - группа «Земляне», Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Алексей Воробьев, Юлианна Караулова, Николай Расторгуев. Массовка очень хвалит Льва Лещенко: в перерыве общался с людьми, рассказал анекдот, был доброжелателен и без звездной болезни. Все звезды распределены по разным съемочным дням: каждый артист приезжает со своей командой в определенное время. После чего идет на грим, переодевается и парочку выступающих рядом звезд усаживают за столик: они улыбаются и поднимают бокалы с шампанским под одобрительный смех и гул массовки. Потом пишут музыкальный номер. Перерывов между номерами очень много – массовка в это время пьет бесплатный чай и прогуливается. Декорации слегка обновленные – красивые. Но все съемки канала для новогоднего ТВ идут в павильонах – это не требует больших расходов. Звезды участвуют в этих съемках тоже бесплатно. А выходит – традиционно, душевно и с высоким рейтингом.

В списке звезд: Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Валерия, Леонид Агутин, Дима Билан, Игорь Николаев, группа «Дискотека Авария», Пелагея, Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Эмин, Алсу, Игорь Верник, Денис Майданов и другие музыканты, актеры, юмористы. Также есть информация, что 25 ноября в записи участвует новая большая звезда SHAMAN.

Николая Расторгуева и Александра Зацепина сняли члены массовки во время перерыва на записи «огонька». 16 ноября 2022 год. Фото: СОЦСЕТИ

Есть возможность попасть в массовку на запись главного новогоднего огонька страны: однако отбор строгий – очень нарядных зрителей. Дресс-код придется соблюдать: все же в новогоднюю ночь на вас будет смотреть вся страна. Отбор (традиционно) на субъективный взгляд телебригадиров. Женщины: в вечерних или коктейльных однотонных платьях, мини под запретом, наряды в пол – в приоритете; туфли; прическа и макияж; бижутерия. Мужчины: только в костюмах или брюки плюс однотонные рубашки; галстук или бабочка; лысых, короткостриженных или с длинными волосами и бородой не приглашают (за это сразу же извиняются). Исключить: кожаные, вязаные вещи, полоску и клетку. С собой взять мишуру и перекусить. Чаем угостят на площадке. Одежду можно взять с собой и переодеться на месте. За день съемки заплатят 900 рублей. Предварительная запись по WhatsApp: +79035717302. Пишите в заявке: «Огонек»; дату; ФИО и возраст; телефон; высылайте фото. В будни набирают народ от 18 до 60 лет, в выходные – от 18 до 50 лет.

Расторгуев и Зацепин на съемках огонька. 16 ноября 2022 год. Фото: СОЦСЕТИ

Задача массовки сидеть за столиками, улыбаться и хлопать по команде. В линейку под названием «Главное новогоднее телевидение» традиционно входит: «Новогодний парад звезд» и «Новогодний Голубой огонек». В этих проектах по традиции успевают спеть все главные артисты страны.