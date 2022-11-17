Организация лидеров: «Молодая Гвардия Единой России» отмечает свое 17-летие

Поздравить молодежное крыло «Единой России» с 17-летием со дня основания организации в Центральный штаб МГЕР приехали Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, секретарь Донецкого отделения «Единой Росси», врио главы ДНР Денис Пушилин.

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как отметил Сергей Кириенко, активисты, лидеры и участники «Молодой Гвардии Единой России» достойны памяти легендарной «Молодой гвардии». С марта вместе с активом «Волонтерской роты Боевого Братства» они работали в гуманитарных центрах, в Мариуполе, когда Вооруженные силы России освобождали город. Перебирались на вновь освобождаемые территории, где они были нужнее.

«Вы помогли десяткам и сотням тысяч людей. Более 2,5 тысяч людей вы нашли и помогли воссоединиться со своими семьями, — пояснил Сергей Кириенко. - Кого-то вытащили из подвалов, кого-то спасли от смерти, кому-то вовремя помогли оказать медицинскую помощь. Для всех этих людей это понимание, что они не одни, что есть люди, которые в любой трудной ситуации встанут рядом. Для которых свои проблемы отступают на второй план. И я хочу вам от всех этих людей, которым вы оказали помощь, добавили веры и надежды, уверенности в своих силах, сказать большое спасибо! Сейчас выходили ребята, которые отправляются добровольцами на специальную военную операцию — уже 86 человек из «Молодой Гвардии». Это тоже пример ответственности, которую вы взяли на себя. Нельзя соответствовать только словами, можно соответствовать делами, и никак по-другому».

Политик подчеркнул, что волонтеры «Молодой Гвардии», «Волонтёрской Роты» всегда оказываются там, где они нужнее: на переправе с правого берега Херсонской области, на Крымском мосту, после теракта.

«Каждый день несколько тысяч активистов «Молодой Гвардии» выходят помогать и оказывать помощь детям, семьям, пожилым людям. Сегодня они помогают своими делами, ответственностью, профессионализмом, мужеством, потому что мы понимаем, что, к сожалению, среди волонтеров, которые работали в гуманитарных миссиях, у нас есть раненные и погибшие», — отметил Сергей Кириенко.

В свою очередь Андрей Турчак подчеркнул, что за 17 лет МГЕР состоялась как мощная организация и самостоятельная боевая единица.

«Вы это доказывали в последние непростые годы, в которых мы жили вместе с нашей большой страной. Я говорю и про вашу работу в два тяжелых ковидных года, когда вы первыми пришли на помощь людям, оказывали поддержку тем, кто оказался в непростой ситуации. Конечно, этот год, когда практически сразу с первых ней начала специальной военной операции, «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» оказались там, где на тот момент было горячо, тяжело, где были людские страдания, человеческие жертвы», — напомнил секретарь Генсовета.

Тысячи молодогвардейцев прошли школу жизни.

«Это не школа молодого политика, это не молодежный праймериз. Вы не испугались, проявили мужество. И это делали не только мужчины, но и прекрасная половина нашего человечества. Поэтому слова благодарности девчонкам, которые с первых дней плечом к плечу по всей географии СВО, по всем освобожденным территориям несли, несут и будут нести эту благородную миссию. Отдельные слова благодарности и признания ребятам, которые приняли для себя решение и записались добровольцами в зону СВО. И те ребята, которые уже находятся в зоне СВО, и те ребята, которые через пару дней туда отправятся, — вы настоящие. Низкий вам поклон, вашим женам, родителям за то, что они воспитали вас. Позвольте вас также поздравить от лица Председателя партии Дмитрия Медведева. Он просил передать вам слова глубокой признательности, поздравления с Днем рождения нашей организации», — сказал Андрей Турчак.

ПОМОЩЬ НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что тысячи молодогвардейцев прошли путь от рядовых активистов до руководителей различных уровней.

«Каждый день вместе мы работаем, развиваемся, достигаем успехов, но главное — оказываем реальную помощь людям не словом, а делом,— сказал он. - Встаем плечом к плечу, чтобы помочь и поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. В 2022 году мы это доказали еще раз. Наши волонтеры с 30 марта оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий. Сейчас наши активисты пошли добровольцами на специальную военную операцию — спасибо всем, кто находится на передовой и защищает жизни людей! Спасибо каждому, кто вместе с нами создает будущее России. Сегодня мы не празднуем, а двигаемся дальше! С днем рождения, команда!».

В ходе мероприятия его гости и участники поприветствовали активистов, которые через несколько дней отправятся добровольцами в зону СВО. В их числе — федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Капитонов.

«С первых дней специальной военной операции у меня там находится брат, который служит по контракту. К моему большому сожалению, погиб на СВО мой командир и друг, с которым мы служили в армии. Там сейчас находятся мои друзья. В 2018 году, проходя военную службу по призыву, я давал воинскую присягу. Пришло время подтверждать свои слова делом. То, что мы, организация лидеров, 17 лет «Молодая Гвардия» упорно доказывала и будет продолжать доказывать. Мы те, кому не всё равно. Мы первыми приехали волонтёрами на Донбасс, мы сейчас максимально стараемся окружить заботой и вниманием семьи мобилизованных, помочь нашим ребятам на передовой. Это всё мы. Но сейчас мы поедем туда уже не в статусе волонтеров, а в статусе защитников. Защитников своей страны», — заключил он.

Сергей Кириенко, Андрей Турчак и Денис Пушилин осмотрели фотовыставку, посвященную волонтерской и гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России» на Донбассе и освобожденных территориях, а также основным направлениям деятельности «Молодой Гвардии Единой России» и экспозицию «Реальность Донбасса». В ней представлена атрибутика нацбатальона «Азов» (запрещенная в России организация), доказывающая нацистскую политику киевского режима.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОШЛИ В СВО

Напомним, «Молодая Гвардия Единой России» была основана в 2005 году: 16 ноября в Воронеже состоялся I Съезд организации.

Молодогвардейцы и активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» участвуют в гуманитарной миссии партии с 28 марта. Более 1200 волонтеров уже отработали в центрах гумпомощи «Единой России» на Донбассе и в освобожденных территориях, постоянно прибывают новые отряды добровольцев. С 30 марта на территории ДНР постоянно находится сводный отряд добровольцев, также «Молодая Гвардия Единой России» открыла свои представительства в ЛНР, ДНР и Запорожье. По случаю 80-летия одноименной антифашисткой организации, действовавшей в годы Великой Отечественной войны на Луганщине, «Молодая Гвардия Единой России» инициировала и проводит серию патриотических мероприятий на Донбассе. Также по инициативе партии в школьную программу в перечень обязательных произведений вернется изучение романа А. Фадеева «Молодая Гвардия» с 2023 года. Предложение партии поддержало Минпросвещения.

В начале ноября первый отряд из 10 молодогвардейцев-добровольцев отправился в зону СВО. В его составе — руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин и федеральный координатор «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.