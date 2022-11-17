Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении»

Александр Дрозденко приехал в Енакиево и осмотрел школу, восстановленную ленинградскими специалистами. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область одной из первых в России организовала помощь для Донецкой Народной Республики и взяла шефство над городом Енакиево. С лета ленинградские специалисты ремонтировали дороги, восстанавливали школы и жилые дома, проводили в здания воду и тепло. В город привезли новые трамваи и автобусы, а классы к 1 сентября оснастили ноутбуками, учебниками, интерактивными досками и спортивным инвентарем. Сегодня план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%. Оценить результаты этой работы в ДНР приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона пообещал: помощь обязательно будет продолжена.

«Задача стоит серьезная, но она выполнимая. Такой опыт уже был у нас с Симферопольским районом Крыма. В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Енакиево – это 19-й муниципальный район Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам», – подчеркнул губернатор.

Регион привез в Енакиево новые трамваи и автобусы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Александр Дрозденко передал помощь служащим в ДНР бойцам и осмотрел социальные объекты и дороги, отремонтированные ленинградцами. Хотя большая часть восстановительных мероприятий по плану уже выполнена, в Енакиево продолжают трудиться около ста ленинградских специалистов. Они бурят скважины, реконструируют кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления, занимаются ремонтом освещения. Ленинградцы восстановили шесть образовательных учреждений, сделали капремонт в семи жилых домах, установили 4 новых котла и отремонтировали аварийный участок теплосети. С лета в городе работают ленинградские врачи, наладившие медицинское обслуживание енакиевцев. Сейчас медики проводят осмотры детей разных возрастов. Жители города особо поблагодарили губернатора за восстановленные дороги. Ленинградцы масштабно отремонтировали покрытие на четырех улицах и сделали ямочный ремонт еще на 17 улицах.

Александр Дрозденко оценил ремонт в школе искусств и в общеобразовательной школе. По словам губернатора, в следующем году Ленинградская область собирается реализовать в Енакиево программу реновации на примере одной школы, детского сада и дома культуры.

С лета в городе работают ленинградские врачи, наладившие медицинское обслуживание енакиевцев. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Мы покажем реновацию по-ленинградски – как из старой школы сделать современное учебное учреждение. Это важно нашим коллегам в Енакиево, потому что в ближайшее время они начнут работать в бюджетной системе России и смогут сами подавать документы для участия в таких программах, нужно показать им наш опыт», - рассказал Александр Дрозденко.

Перед зимой школы и детсады Енакиево как следует утеплили – поменяли окна, обновили отопление, установили возле зданий уличное освещение. Из Ленинградской области в школы доставили учебники, наглядные пособия и оборудование для столовых.

«Сегодня нам также нужно оснастить каждого учителя современным рабочим местом: 27 интерактивных досок мы поставим в Енакиево уже в ноябре, и договорились, что оснастим компьютерные классы», – сообщил глава 47-го региона.

В городе по-прежнему остро стоит проблема с водоснабжением, и именно этот вопрос сейчас решают ленинградские специалисты. Они нашли способ ремонтировать трубы, укрепляя их специальным оборудованием. В следующем году регион собирается вдвое увеличить ремонт дорог в Енакиево и реконструировать мосты.

«Я благодарен жителям Ленинградской области, компаниям и предприятиям нашего региона, которые с первых дней поддерживают работы по восстановлению и помогают местным жителям. Мы здесь вместе, навсегда, и победа будет за нами», – подчеркнул Александр Дрозденко.