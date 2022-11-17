77-летний Леонид Якубович выступил с внезапным признанием о маленьком сыне

Леонид Якубович Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Якубович трижды был женат. У ведущего шоу "Поле чудес" двое детей - сын Артем от второй супруги и дочь Варвара от нынешней жены. В очень личном интервью Борису Корчевникову артист впервые рассказал о том, как его первенец едва не умер из-за тяжелой болезни.

Леонид Якубович откровенно рассказал об отцовстве. Ведущий может похвастаться двумя детьми с большой разницей в возрасте в 25 лет. Сын Артем появился на свет в 1973 году. "Когда родился Артем, я был так занят поисками денег, чтобы их накормить. Я и ночью работал, и спал по четыре часа. Поэтому то, как он рос, я практически не застал", - признался Якубович.

По его словам, первенцу пришлось пережить ужас в первые дни жизни. Леонид Аркадьевич отметил, что рождение сына сопровождалось настоящей драмой.

"Там было все, что только было возможно. Все это началось ночью, ни до какой «скорой я не дозвонился. Я ринулся в отделение милиции напротив. Ребята дали мне милицейскую машину. И он на этой машине в животе у мамы поехал в роддом", - рассказал Якубович в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Однако на этом испытания не закончились. "На второй день как сын родился я принес им всякие передачки. А жена мне в окошко показывает что-то пальцем у носа, мол, сопит. Выяснилось, что их выписали с простудой и через 20 минут приняли в больницу с диагнозом «Двустороннее крупозное воспаление легких». Парня застудили моего", - посетовал ведущий.

Врачи давали самые пессимистичные прогнозы. "Теперь я могу говорить об этом более-менее спокойно. Но врач мне тогда сказал: «Я вам советую, делайте нового, потому что…» Ну и стали они его вытаскивать", - поделился шоумен.

Маленького Артема спасали больше двух месяцев. У второй супруги Якубовича от переживаний пропало молоко. Леониду Аркадьевичу пришлось искать кормилицу: "Я нашел женщину, она сцеживалась, я возил это молоко. Все это было месяца два или больше. Потом я забрал жену, а парня там еще оставили".

Артист также добавил, что забирал сына из больницы на пожарной машине. Доктор не разрешил, чтобы малыша выносили на улицу. Отец договорился с пожарной частью по соседству. "Я его назвал Артем, что в переводе означает «счастливый». Он в роддом уехал на милицейской машине, из роддома - на «скорой», а из больницы - на пожарной машине", - рассказал Леонид Аркадьевич.

Он отметил, что очень гордится сыном. "Сын доволен, им довольны, а я счастлив!" - признался Якубович.

Рассказал собеседник Бориса Корчевникова и о своей дочери. Варвара родилась в марте 1998 года от третьей жены шоумена Марины Видо. Шоумену тогда было 52 года. "Это я сам себе внучку родил!" - пошутил артист.

Дочь он обожает. "Окончила МГИМО и магистратуру. У нее серьезный и большой кругозор. То есть это такой человек состоявшийся. Я доволен", - резюмировал ведущий.