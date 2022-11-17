Зеленский получил последнее предупреждение от США и поменял позицию по ракетам в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

И суток не прошло, как президент (пока еще) Украины Вольдемар Зеленский снова поменял свою точку зрения. И не от того, что ему надоело стоять на своем, хотя, наверное, он его уже отдавил таким стоянием. Из-за океана Зеленскому прилетело.

Как Зеленский переобувался в воздухе

Напомним, уже после того, как США, НАТО и Польша (и ряд других стран-свидетелей того, что Украина попала в НАТО) признали украинское происхождение упавшей в Польше ракеты, Зеленский продолжал упорствовать и наезжать на Польшу и НАТО, фактически упрекая их в трусости. Дескать, только Украина в состоянии противостоять, а все остальные внезапно захотели по-маленькому посреди площади. Он даже обвинил поляков во лжи и потребовал доказательств. Фактически – плюнул в Польшу и НАТО, заявив, что их выводы ничего для него не значат, а у него свое мнение. Но это было вчера. А вот сегодня…

- Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши, - неожиданно заявил Зеленский, выступая на конференции Bloomberg New Economy Forum. О том, что он сам первый выдал "экспертное заключение", не имея никаких доказательств, Вольдемар не вспомнил.

Правда, постарался выдать за некоторый успех согласие Вашингтона и Варшавы на участие украинских специалистов в "расследовании" прилета украинской ракеты в Польшу.

- Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели изображения диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем, - заявил этот ведущий "специалист по ракетным вооружениям", пытаясь сохранить "лицо", а вернее, его остатки.

Нет, если украинским экспертам разрешать привезти свои обломки какой-нибудь ракеты из Киева, то можно будет и оспорить уже сделанный вывод о принадлежности ракеты. Но вот это вряд ли. В Вашингтоне, как передают американские СМИ, вздохнули с очень большим облегчением, когда выяснилось, что ракета преткновения – это украинская С-300. При всей русофобии, развязывать Третью мировую ядерную со своим непосредственным участием там мало кому улыбается. И Зеленский тут просто путается под ногами со своими неуместными истерическими всхрюками.

В офисе Зеленского даже попытались раскрутить мысль, что это Россия выстрелила С-300 по Польше с территории Белоруссии, но отказались, когда нашлась светлая голова, которая сообщила авторам идеи, что С-300 на такие расстояния не летают. Зеленский сам себя поставил в такое положение, что куда сейчас ни кинь, всюду клин.

Зеленскому посоветовали "выбирать выражения"

А потому никого не удивили сообщения, что из Вашингтона позвонили Зеленскому. То есть сначала он сам пытался созвониться с Байденом, требовал от своей команды соединить его, но Байден с ним разговаривать отказался, зато позвонил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и в частном порядке очень настойчиво порекомендовал "фильтровать базар", то есть, простите, "призвал более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте". Украинские ТГ-каналы сообщают, что намек был более, чем просто прозрачен – "прекратить публично «унижать» Польшу и НАТО по взрыву «украинской ракеты», иначе, это будет иметь плохие последствия для взаимоотношений Украины и западных партнеров". Прозвучало и пожелание "выбирать выражения из-за обвинений в адрес России". Кроме Салливана в "кустах" Киева случайно оказался и рояль, простите, директор ЦРУ Уильям Бернс, который также вправлял Зеленскому мозги (или заменяющую их субстанцию) на место.

Кстати, на Западе уже очень многие функционеры, государственные чиновники и политики заявили, что "Зеленский своими выступлениями подрывает доверие Запада к себе". Запад ужаснулся, что если бы поверил Зеленскому на слово, то мир уже бы стоял на грани скатывания в Третью общемировую войну. И, похоже, кое-что понял об опасности ставить комиков во главе государства. Во всяком случае, одного конкретного комика. Готового втянуть всех в свое авантюрное шоу "Весь мир в труху".

В общем, Зеленский подвергся такой атаке со стороны своих союзников и патронов, что был вынужден даже предложить переговоры с Россией. Явно под давлением США, которые уже вторую неделю пытаются внедрить эту идею в голову президента Украины. Правда, Зеленский и тут постарался извернуться, как уж на сковородке, предложив провести ПУБЛИЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ между ним и Путиным.

Можно, конечно, сказать, что даже придурковатость украинского президента должна иметь свои пределы. Но все не так просто. Для Зеленского такие переговоры – это политическая, а вероятно – и физическая смерть. Но отказать американцам, настойчиво пытающихся реализовать идею о переговорах он не может. И потому он выбрал такую формулировку, что вроде бы он "за", но на таких условиях, которые являются абсолютно нереальными. Не знаю почему, но в Вашингтоне почему-то считают, что в Москве спят и видят, как бы выйти на переговоры с Зеленским. Хотя очень значительная часть россиян такого шага просто не поймет. Впрочем, сейчас не об этом.

Зеленский получил такую консолидированную "желтую карточку" от команды президента США. От Байдена, Салливана и Бернса. Но, похоже, он никаких выводов из этого не сделал, потому что, как Ванька-встанька уже принял прежнее положение.

- Важное, но недостаточное решение, - прокомментировал он решение Окружного суда Гааги по делу о крушении рейса МН17. - Необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и прошлые, и нынешние – будет неизбежным.

Вообще, все "российские зверства" до сих пор оказывались фейками, в чем рано или поздно признавались украинские должностные лица. А вот с украинскими – совсем другая история. Но Зеленский пока об этом не думает. Бежит от этой мысли. А ведь придется ответить. Даже если Вашингтон покажет ему следом "красную карточку".

P.S. А пока глава МИД Украины Дмитро Кулеба потребовало от союзников новых и более мощных вооружений, в первую очередь, ракет и систем ПВО. Неужели решили по Берлину запустить?

P.P.S. По приходящим из Польши сведениям, жертвами украинских ракет С-300 стали два мигранта из Украины, работавших на той самой ферме, на которой их знали только по именам. Гримасы судьбы. Украина, как всегда, своими ракетами убила украинцев же.

P.P.P.S. "Представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нём", — заявил польский президент Анджей Дуда. Зеленский снова соврал. Даже тут. Впрочем, ожидаемо.

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