Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потечет ли аммиак из Тольятти в Одессу?

Сергей Вершинин, замглавы российского МИД, сообщил, что аммиакопровод Тольятти-Одесса вполне исправен. И с технической точки зрения препятствий для его перезапуска нет. Транзит был остановлен украинской стороной после 24 февраля. Но еще в июле представители ООН, Анкары, Москвы и Киева в Стамбуле подписали соглашение, которое предусматривало и поставки аммиака из России через Украину. Вершинин напомнил, что речь идет об «исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями». Ну, а сырья, поставляемого ежегодно по аммиакопроводу, хватит, чтобы получить 12 миллион тонн удобрений. А они уже обеспечат продовольствием около 100 миллионов человек. Но зачем это Киеву, если они сами — с усами? Им же надо свое зерно быстрее распродать, а не русский аммиак качать.

Киев надеется на 4-месячное продление зерновой сделки

Шестой президент незалежной заявил, что зерновая сделка, обеспечивающая вывоз сельхозпродукции из Украины по Черному морю, продлится на 120 дней. Зеленский написал: «Вместе с генсеком ООН Гуттеришем и президентом Турции Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом». И сделал вид, что не заметил четвертой стороны сделки, которой является Россия, заключившая отдельное соглашение с ООН и Турцией. И без которой стать героическим «спасителем мира от голода» у Киева вряд ли получится.

В самостийной снова воздушная тревога по всей стране

Минцифры Украины печально констатировало, что воздушная тревога 17 ноября вновь объявлена на всей территории незалежной. На этот раз поражены ряд объектов газовой инфраструктуры самостийной и оборонные заводы. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО на износ и призвал не фотографировать места прилетов. Вы это полякам скажите.

Американские СМИ говорят о предотвращении эскалации

The Wall Street Journal полагает, что Москва и Вашингтон на фоне инцидента с падением украинской ракеты на польское село смогли избежать эскалации. Издание полагает, взрыв мог привести к столкновению России и североатлантического альянса. Но две супердержавы смогли «сбавить обороты». Как полагают авторы, все указывает на то, что ракета была выпущена украинскими ПВО, при этом реакция президента США и Кремля продемонстрировала «общее желание избежать нагнетания». Одно из ведущих американских изданий уверено, что ни Россия, ни НАТО не хотят, чтобы «боевые действия перекинулись на районы к западу от Украины» - потому урегулированию ситуации сначала способствовал Байден, а затем и российское Минобороны, а пресс-секретарь президента РФ сделал «редкую похвалу» США и раскритиковал заявления европейских чиновников по поводу произошедшего в Польше. При том Зеленский, которому слепят правдой глаза, полагает, что это - божья роса, и продолжает гнуть свою линию.

Зеленский бесит британцев и американцев

Кэндис Оуэнс, журналистка американского телеканала Fox News, так отреагировала на выпады Зеленского в адрес России в связи с ракетным инцидентом в Польше: «Это грязный актер, попытавшийся развязать Третью мировую». Она подчеркнула, что правитель-фигляр «намеренно вводит общественность в заблуждение», а запад его «ложно провозглашает героем». Ей вторил коллега Такер Карлсон, заявивший, что ложь Зеленского может привести к смерти миллионов.

С обозревателями популярного телеканала США согласны британские читатели издания Daily Mail. «Сбросил маску и показал истинное лицо. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек», —отреагировала Theresa Green 21. Ей вторит Terminator65: «Зеленский – безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис». Wm.Cobbett дополняет: «Если Украина нанесла удар по Польше, участнице НАТО, то альянс должен нанести ответный удар по Киеву, а не по России». Вишенка на торте - реакция читателя Sassy Sussex: «Этот человек желает втянуть НАТО в свои разборки. Он отказывается от переговоров, а мы должны заплатить за это? Он маньяк». А вы думали - кто?

Куда Киев стягивает силы

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что ВСУ перебрасывают в район Орехова в Запорожье две бригады и значительное количество артиллерии. В частности, в Орехов поступили западные артиллерийские системы М777 и «масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила». На этом участке подготовлено несколько диверсионных групп для отправки в российский тыл, численностью до двух взводов, указал Рогов. При том в ВСУ опасаются контрнаступления — об этом говорит, в частности, подрыв украинскими силами моста у села Черниговка в этой же области на небольшой удалении от линии соприкосновения.

В Запорожской области собрали 2 млн тонн зерновых

Пока военные защищают новые российские регионы, аграрии Запорожской области отчитались, что урожай 2022-го превысил 2 миллиона тонн зерновых. Освобожденная часть региона обеспечена большим количеством продуктов, в частности, крупами и подсолнечным маслом. А ведь минувшим летом и в начале осени украинская сторона специально поджигала поля, чтобы спровоцировать продовольственную катастрофу. При том при обстрелах использовались РСЗО. Но теперь хлеб собран и отправлен, куда надо. А где не надо - пусть локти кусают.

Саперы ВСУ надорвались в Херсоне

Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко вынужден был признать, что украинские взрывотехники не справились с задачей разминирования здания главного управления полиции Херсонской области. И... взорвали его! По словам Клименко, его сотрудникам приходится «быть очень осторожными и не спешить возвращаться» в те населенные пункты, в которые Киеву дали возможность вернуться. Главный полицейский незалежной уточнил, что здание Херсонского управления «стало грудой камней». А все оттого, что российские войска, уходя, «замаскировали взрывчатку в помещении» и «избежать подрыва было невозможно». Конечно, охотиться на «коллаборантов» проще.