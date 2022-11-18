Анекдоты: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам будет казаться, что дома кто-то есть

Продавцу настолько понравилась женщина, покупающая бутылку шампанского, что он не удержался и сделал ей шикарный комплимент:
- Паспорт покажите, пожалуйста.
* * *
- Эх, мне бы твои проблемы...
- Так забирай! Там кот надул мимо лотка, можешь с этого начинать…
* * *
- Молодец, сыночек, что перестал плакать!
- Я не перестал, я отдыхаю!
* * *
Сколковские ученые доказали, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
* * *
Девять утрa. Двое мужиков покупaют водку. К верхушке бутылки прикреплен пaкетик с орешкaми (очереднaя реклaмнaя aкция).
Первый:
- Смотри, тут еще и орешки есть...
Второй:
- Это чтоб от белочки откупиться, когдa придет.
* * *
Суровое челябинское суши - это живой карась, завернутый в лопух.
* * *
Парень замечает, что его девушка подстриглась, лишь в двух случаях:
1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.
* * *
М-да... Сегодня суббота... И с чего начать отдыхать - со стирки или с уборки?
* * *
Один приятель рассказывает другому:
- А я диагностику своего автомобиля бесплатно прошел.
- Как это бесплатно?
- А так! Я на авторынок поехал, нашел перекупщика и предложил купить ему мое авто.
* * *
Переехал в новую квартиру, думал, что сосед ревматизмом страдает. Как снег идет, он за стенкой стонет и жутко ругается.
Оказалось, что он дворник.
* * *
Женщина сдает свой автомобиль в мастерскую и спрашивает у механика:
- Ну и что с моей машиной?
- Не знаю, пока могу сказать, что ключ и пепельница в полном порядке.
* * *
- Когда перешел на новую работу, сразу отучил коллег просить подвезти.
- Как?
- Ну подъезжаем к светофору, а я спрашиваю, какой свет горит. Недельку так, и больше не просят.
* * *
Заходит ковбой в бар, видит надпись:
«Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!»
- Эй, бармен, а где пианист?
- Да к нам в бар вчера один неграмотный ковбой пришел…
* * *
- В нашем драматическом театре собираются ставить пьесу «На дне».
- Как своевременно! А кто в роли рубля?
* * *
Лондон. 20-квартирный фешенебельный дом. Солидный джентльмен дергает дверь, пытаясь выйти из него на улицу.
- От себя, сэр! - подсказывает ему услужливый швейцар.
- Но здесь написано «На себя»! - уставился на него джентльмен.
- Именно так, сэр, - охотно соглашается швейцар, - это мистер из 10-й квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!