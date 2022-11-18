Анекдоты: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам будет казаться, что дома кто-то есть

Продавцу настолько понравилась женщина, покупающая бутылку шампанского, что он не удержался и сделал ей шикарный комплимент:

- Паспорт покажите, пожалуйста.

* * *

- Эх, мне бы твои проблемы...

- Так забирай! Там кот надул мимо лотка, можешь с этого начинать…

* * *

- Молодец, сыночек, что перестал плакать!

- Я не перестал, я отдыхаю!

* * *

Сколковские ученые доказали, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.

* * *

Девять утрa. Двое мужиков покупaют водку. К верхушке бутылки прикреплен пaкетик с орешкaми (очереднaя реклaмнaя aкция).

Первый:

- Смотри, тут еще и орешки есть...

Второй:

- Это чтоб от белочки откупиться, когдa придет.

* * *

Суровое челябинское суши - это живой карась, завернутый в лопух.

* * *

Парень замечает, что его девушка подстриглась, лишь в двух случаях:

1) она пришла домой лысая;

2) он сидел и ждал ее в парикмахерской.

* * *

М-да... Сегодня суббота... И с чего начать отдыхать - со стирки или с уборки?

* * *

Один приятель рассказывает другому:

- А я диагностику своего автомобиля бесплатно прошел.

- Как это бесплатно?

- А так! Я на авторынок поехал, нашел перекупщика и предложил купить ему мое авто.

* * *

Переехал в новую квартиру, думал, что сосед ревматизмом страдает. Как снег идет, он за стенкой стонет и жутко ругается.

Оказалось, что он дворник.

* * *

Женщина сдает свой автомобиль в мастерскую и спрашивает у механика:

- Ну и что с моей машиной?

- Не знаю, пока могу сказать, что ключ и пепельница в полном порядке.

* * *

- Когда перешел на новую работу, сразу отучил коллег просить подвезти.

- Как?

- Ну подъезжаем к светофору, а я спрашиваю, какой свет горит. Недельку так, и больше не просят.

* * *

Заходит ковбой в бар, видит надпись:

«Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!»

- Эй, бармен, а где пианист?

- Да к нам в бар вчера один неграмотный ковбой пришел…

* * *

- В нашем драматическом театре собираются ставить пьесу «На дне».

- Как своевременно! А кто в роли рубля?

* * *

Лондон. 20-квартирный фешенебельный дом. Солидный джентльмен дергает дверь, пытаясь выйти из него на улицу.

- От себя, сэр! - подсказывает ему услужливый швейцар.

- Но здесь написано «На себя»! - уставился на него джентльмен.

- Именно так, сэр, - охотно соглашается швейцар, - это мистер из 10-й квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!