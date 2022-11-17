На Украине будет не только темно, но и холодно

После ударов по энергетическим объектам у Украины будут большие проблемы со светом и теплом. Фото: REUTERS

Тяжело сейчас приходится сотрудникам Русской службы Британской медиакорпорации Би-Би-Си. Не позавидуешь, особенно, в последние дни. Только-только обнадежат они своих читателей, зрителей и слушателей, как жизнь их опровергает. Вот, например, только за последние 4 дня.

- У России, похоже, возник дефицит крылатых ракет – Воздушные силы Украины, - написали сотрудники 14-го ноября. И тут неотвратимо надвинулось 15-е число.

- Сегодняшний ракетный удар России по Украине стал, возможно, самым масштабным за войну: россияне выпустили около 100 ракет, - пришлось писать сотрудникам корпорации на следующий день.

- России придется снизить темпы ударов по энергетическим объектам в Украине – ракеты заканчиваются, - с облегчением вздохнули бибисишники 16-го ноября. И на следующий день, 17-го ноября опять всполошились: "Новые взрывы в городах Украины и воздушная тревога", - написали они сегодня.

Да, сегодня опять по всей Украине грохотали, как стали выражаться в Незалежной "бавовны" (взрывы). И очень значимые "бавовны": "По предварительным данным, в результате утренних ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины, цели были поражены во Львовской, Винницкой, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. В Одессе и Очакове удары были нанесены по воинским частям". Ракеты прилетели на "Южмаш" в Днепропетровске, на военные заводы в Запорожье и других городах.

Но не только. На этот раз "инвестиции" от Суровикина отличались крайним разнообразием.

- Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме. Его слова подтвердил и глава "Нафтогаза Украины".

И Киеву оставалось только фиксировать ущерб, подсчитывать убытки и прикидывать, может ли он что-либо сделать для улучшения ситуации. В итоге в Одесской области без света снова остались 70% абонентов, аналогичная ситуация оставалась и в Киеве, хотя у Зеленского отчитались, что ситуация в общем и целом "нормализована". Чего, как говорится, не было и в помине. Впрочем, стоит отметить, что отчасти в этом оказались виноваты и "эффективные менеджеры" из команды Зеленского, которые требовали немедленно ввести мощности, наплевав на советы энергетиков. В результаты резкие перепады напряжения стали выводить из строя и остававшиеся целыми до этого момента сети.

Ситуация – швах. Пресс-секретарь областной администрации Сергей Братчук, сославшись на гендиректора ДТЭК "Одесские электросети", сообщил, что электричества не будет до "стабилизации ситуации", но когда наступит это светлое время стабилизации, сказать затруднился.

Гендиректор ДТЭК (крупнейшая энергетическая компания Украины) Дмитрий Григорьев объявил, что света в Киеве не будет, как минимум, еще неделю. А насчет максимума все весьма образно прояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона, сообщив "телеглядачам", что веерных отключений не будет. Но не потому, что все хорошо. А совсем даже наоборот – вместо веерных плановых отключений будут плановые кратковременные включения.

- Уменьшить объем отключений пока невозможно из-за значительных повреждений. Мы сейчас говорим не о плановых отключениях, а о плановых включениях. И, к сожалению, количество часов, в которые будут эти включения, 2-3 часа в сутки максимум, - разъяснил ситуацию Сахарук. И те, украинцы, у которых было в тот момент электричество, что могли смотреть телевизор, поняли, что их счастье совсем даже и не постоянно, а очень краткосрочно.

Как написал влиятельный журнал Politico со ссылкой на свои высокопоставленные источники, Украина уже пошла просить по кругу европейские страны о помощи, на этот раз, энергетическим оборудованием.

- По словам двух чиновников конгресса и одного западного чиновника, проинформировавшего разведку США, украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей для возобновления подачи тепла и электроэнергии, если таковые произойдут, - сообщили журналисты Politico. Были без света, будут еще и без воды и газа. Киев уже обращался за такой помощью к США, но выяснилось, что американское оборудование для украинских сетей не подходит, а собственными силами Украина может за 6 месяцев выпустить три трансформатора. При том, что после предыдущих ударов требовалось, как минимум, пятнадцать, а с учетом последних ударов их количество и еще увеличилось.

По данным некоторых экспертов, Украине может потребоваться от 6 до 12 месяцев, чтобы полностью восстановить энергетическую систему страны. Даже при помощи Запада. Потому что требуются не столько деньги, сколько само оборудование. И при условии, что больше не будут прилетать ни "Герани", ни "Калибры", ни Х-101 и прочая высокотехнологичная продукция. Но никто, кроме Путина (или Суровикина) гарантий грядущей отмены ракетных ударов дать не может.

И Украина вполне реально может погрузиться в темный, ледяной и, вполне вероятно, голодный Апокалипсис в масштабах страны. Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что "разрушение энергетической инфраструктуры Украины приблизилось к критической отметке", и "Евросоюз работает без остановки над поддержкой электроснабжения страны". Буквально, не покладая рук. Правда, результаты как-то не особо видны.

В принципе, в таких условиях идея перемирия на некоторое время – не самый плохой вариант, а вполне даже и подходящий. Вот только любые договоренности с нынешней Украиной не стоят даже той бумаги, на которой они могут быть подписаны.