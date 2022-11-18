«Мы уложились в срок»: как Россия оперативно внедрила цифровые сервисы для авиакомпаний и систему электронных перевозочных документов?

Дмитрий Баканов на форуме «Транспорт России» 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭКСТРЕННАЯ МИГРАЦИЯ

- Дмитрий Владимирович, вы приходили в студию «Комсомольской правды» 1 сентября, когда государственная информационная система электронных перевозочных документов только готовилась. Вчера вы отчитались премьер-министру федерального правительства Михаилу Мишустину о сделанной работе. Расскажете, каковы первые результаты?

- 1 сентября вступал в силе федеральный закон, который позволял, наконец-то, легитимно оформлять транспортную накладную в электронном виде. За прошедшие два месяца проведен колоссальный объем работы, подключены девять операторов информационной системы электронных перевозочных документов из 66, которые допущены реестром Федеральной налоговой службы. Дорабатываются системы бизнеса под этих операторов, чтобы накладные могли оформляться автоматизировано. Мы стыкуем это все с разными технологическими продуктами – Госуслуги-авто, Госключ, , - чтобы пользовательский сервис был максимально удобным. Сейчас уже оформлено порядка 10 тысяч документов в электронном виде с начала тестовой эксплуатации. Мы движемся вперед. Задача на 2023 год максимально привлечь к проекту участников рынка на добровольной основе.

- В марте наши авиакомпании и граждане столкнулись с отказом западных платформ обслуживать привычные цифровые функции – бронирование авиабилетов, онлайн-регистрации, хранение данных, расписание маршрутов. К 31 октября уже две программы появились, к ним подключились наши авиакомпании. Мне кажется, удивительно, то ни одной не было, то сразу две появились. Как так получилось?

- Проект развивался не один год. Два крупных участника рынка вкладывали деньги в его реализацию, в том числе, госкорпорация Ростех. Но пока все считали, что никаких односторонних отключений не будет, никто особо не торопился на них переходить.

- Речь идет о готовых продуктах?

- На тот момент - готовых, но не настолько дошлифованных, чтобы массово и экстренно на них переходить.

В апреле этого года в одностороннем порядке иностранный вендор отключил авиакомпанию «Победа» от данного рода услуг. И это, конечно, произвело впечатление. Другие российские авиакомпании тоже поняли, что с этим лучше не шутить. Благо с Минцифры и Федеральной службой безопасности мы прорабатывали резервный сценарий по экстренной миграции всех баз данных бронирования билетов. Благодаря этому мы и со всеми остальным авиакомпаниям этот план «Б» проработали. Планово за полгода смогли все авиакомпании перевести на отечественное программное обеспечение. Правительство ставило задачу к 31 октября все это сделать, мы уложились в срок.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ

- Программное обеспечение для авиакомпаний, которое мы сейчас обсуждаем, стыкуется с зарубежными аналогами? Не получится так, что мы летаем на своих самолетах, а иностранцы на своих?

- Это один из клиентских сервисов, который сейчас дорабатывается. В данном случае вопрос даже не столько в качестве сервиса, а в том, что до этого все транзакции по бронированию, включая персональные данные и геолокации, хранились на иностранных серверах. Сейчас это все хранится в России.

Второй немаловажный фактор – экономическая составляющая. Раньше оплаты в адрес иностранных вендоров производились в иностранной валюте, сейчас отечественный разработчик получает деньги в рублях. И когда ты являешься заказчиком, платишь деньги как авиакомпании, они уже могут требовать любой сервис. Это фактор, который позволит нам максимально все эти клиентские сервисы быстро отстыковать, чтобы качество было ничуть не хуже, а может, где-то даже лучше, чем у иностранных разработчиков.

- Видите Вы возможность для импортозамещения иностранного софта в дальнейшем?

- Да. Правительство – и Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер федерального правительства – «КП»), и Максут Игоревич Шадаев (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России – «КП») - очень активно ведут проект индустриальных центров компетенции по замещению иностранного критического софта на отечественные аналоги. Когда мы понимаем, что есть софт, в случае отключения которого или прекращения его обслуживания произойдут серьезные последствия для какого-то транспортного сегмента – такие критические технологии мы импортозамещаем. Отобрали отечественные аналоги, они прошли ряд фильтров. Сейчас ведется работа по грантовому финансированию. Сроки внедрения крайне амбициозные: правительство поставило решить задачу в 2023 – 2024 годы. Горизонт дальше отодвигать не дают.