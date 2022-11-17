82-летняя конгрессвуман Нэнси Пелоси ушла в отставку с поста спикера Палаты представителей Конгресса США Фото: REUTERS

Третий по значимости политик в системе власти США, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

82-летняя мадам спикер уже намекала на скорый уход, мотивируя это произошедшей в семье трагедией: несколько недель тому назад на мужа Пелоси было совершено нападение. Пол Пелоси получил травму головы и перенес нейрохирургическую операцию.

Однако, все понимают, что отставка Пелоси связана с потерей Демократической партией большинства мест в Палате представителей после прошедших в начале ноября промежуточных выборов в Штатах. Теперь контроль за этой палатой находится в руках республиканцев.

Пелоси впервые была избрана спикером нижней палаты Конгресса в 2007 году, став первой женщиной на этом посту за всю историю США. Тогда же она стала самой высокопоставленной женщиной в американской истории, занявший третью по значимости должность (после президента и вице-президента) в структуре власти в Америке.

Она неоднократно становилась героиней самых разных скандалов: ее обвиняли в инсайдерской торговле на бирже, использовании в личных целях правительственной авиации и пр. Активы, принадлежащие семье Пелоси, резко увеличились в тот период, когда Нэнси Пелоси занимала пост спикера.

Пелоси покинет пост лидера демократов в Палате представителей, но сохранит за собой пост конгрессвуман, продолжив представлять в ней свой округ.

Ее наиболее вероятным преемником на посту лидера демократов в Палате считается конгрессмен Хаким Джеффрис, представляющая в Палате представителей Нью-Йорк.

Белый дом немедленно откликнулся на это предсказанное многими событие: президент Байден выступил с патетическим заявлением, в котором среди прочего отметил: «Мы в глубоком долгу перед Нэнси за ее службу, ее патриотизм и, прежде всего, ее абсолютное достоинство».

Известная своей антироссийской риторикой, Пелоси находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.