Заклятые подруги

Одно из главных отличий женской дружбы от мужской - эмоциональный фон. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жорик раздора

Когда-то Света была душой компании, но как-то так случилось, что к 40 годам осталась совсем без подруг. Первой Свету бросила Ленка, самая любимая подружка. Им тогда было чуть за 20. Дружили ну прямо, как говорится, в десны. Не разлей вода. Пока в жизни Ленки не появился Жорик.

Красивый парень с широкими плечами. Он - весь из себя блондин с голубыми глазами, рослый, подкачанный и душка по натуре, а она - худосочная, с изможденным лицом и сильно старше. Зато с отличным чувством юмора и острым умом.

Что-то крепко-накрепко связало этих разных людей и довело в итоге до загса. А Лена возьми, да и не пригласи Свету на свадьбу. Все, кто знал девчонок, были удивлены. Да что там - шокированы! Такой финт ушами. Объяснений со стороны Лены не последовало. Прошло 20 лет, а Светлана до сих пор не знает, почему подруга вдруг исчезла с радаров. Может, Жорик что-то не то ляпнул. С него станется.

- Принято считать, что женской дружбы не бывает, - говорит семейный психолог Марина Демидова. - Я бы не была столь категоричной. Она, конечно, же существует. Просто немного отличается от мужской. Например, есть такая шутка: «залог крепкой женской дружбы - разные вкусы на мужчин и одинаковые вкусы на вино».

Мужская дружба крепнет испытаниями, женская - весельем. Пока между подругами не вклинивается кавалер и пока дамы питают свою дружбу приятным времяпрепровождением, она крепка. В истории Светланы и ее подруги Елены даже не было конкуренции, девушки не сражались за внимание одного и того же мужчины, но Лена могла беспокоиться о том, что рано или поздно ее молодой красавец Жорик решит, например, что она в чем-то проигрывает своей лучшей подруге, и, как говорится, приняла превентивные меры. А может быть, Жорик без всякой задней мысли говорил какие-то хорошие слова про Светлану ее подруге. Пока девушкам было весело и прикольно друг с другом, их дружба жила и процветала, как только появился Жорик и опасность его потерять, отношения между Светланой и Еленой сошли на нет. А еще женская дружба не выдерживает зависти.

Завидуй молча

Про зависть Светлана тоже знает. Из-за нее она потеряла сразу двух подружек. С Лариской Света сама перестала общаться, когда переживала развод с первым мужем - гадом, бросившим ее одну с двумя детьми. А у подружки тем временем в семье так все было хорошо, что аж зубы сводило. В глубине души Света понимала, что завидует, но притворялась, что это не так.

А с Наташкой, университетской подругой, с которой не один пуд соли съели в студенческие годы и позже, наоборот вышло. Она была девой патологически одинокой, с неоднозначным характером, невысокой зарплатой и ждала принца, не оставляя себе шанса на отношения и семью, а у Светланы в то время и на работе «перло», и на личном фронте было все распрекрасно. Ее супруг еще успешно притворялся порядочным человеком с совестью. Все вокруг думали, что Света как сыр в масле катается. Да она и сама так думала.

- К сожалению, зависть разрушает связь между подругами, - поясняет Марина Демидова. - Настоящая дружба - это союз равных.

А поговорить?

«Эмоциональный фон» - это, к слову, одно из главных отличий женской дружбы от мужской. Слабый пол, как известно, в принципе эмоциональнее сильного. В дружбе женщинам важно общение, мужчинам - действие.

- Так сложилось исторически, - поясняет психолог Демидова. - В древних племенах женщины ждали своих охотников у очага, такая форма общества заложила в женщинах потребность в постоянном женском общении и обмене эмоциями.

Этим женская дружба отличается от мужской. Дамы - такова особенность их психики - дружат, изливая друг другу эмоции. И делать им это требуется постоянно. Без этого их дружеская связь постепенно будет сходить на нет.

- У мужчин все не так. Они могут очень долго не видеться и не общаться, но при этом оставаться друзьями, - заверяет Марина Демидова. - Мужчины меньше склонны анализировать успехи и неудачи друг друга и сопоставлять их со своими, их отношения строятся на единстве взглядов, убеждений и интересов.

А женщинам это единство нужно подтверждать в процессе постоянного общения. Перестав изо дня в день трепаться о личном с еще одной подружкой, Галкой, Света начала терять и ее. Они подружились еще в школе. Света помнит, как здорово было сидеть летом на балконе и сплетничать о мальчиках в старших классах, как потом, уже студентками, они обсуждали свои похождения, а позже, когда разъехались по разным городам, часто созванивались, и Галка рассказывала о «козлах», с которыми ее сводила жизнь. Сейчас подруги друг другу почти не звонят. И в итоге - «ну и о чем с тобой дружить?».

- В отличие от мужчин женщины хотят знать о своих подругах все, - говорит Марина Демидова. - А это возможно, только когда есть поводы и условия для постоянного общения. Так, собственно, она и поддерживается - женская дружба.