Призовой фонд чемпионата по спортивному программированию VK Cup составит 4 миллиона рублей

Технический директор ВКонтакте Александр Тоболь лично поздравил команду СПбГУ, участники которой получили бронзовую медаль на крупнейшей в мире студенческой олимпиаде по программированию ICPC. Он отметил, что Команда ВКонтакте гордится победителями, и пригласил их на летнюю стажировку вне конкурса. На такой стажировке можно под присмотром менторов решать задачи, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники соцсети, вместе работать над собственными инновационными технологиями компании — и даже попасть в штат.

Также Александр Тоболь подчеркнул, что ВКонтакте поддерживает командный соревновательный формат и регулярно проводит подобные мероприятия как для сотрудников, так и для всех желающих. Это помогает отвлечься от рутинных задач, выйти за рамки привычного мышления и придумать что-то инновационное.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте:

«От лица всей команды ВКонтакте хочу сказать, что мы очень вами гордимся: олимпиадные программисты всегда особенно любимы в нашей компании. Именно поэтому я хочу пригласить всю команду победителей на нашу летнюю стажировку вне конкурса. Мы всегда рады видеть на стажировках студентов СПбГУ и особенно ценим, когда стажёры попадают к нам в штат. Так что ждём с распростёртыми объятиями».

Кроме того, Александр Тоболь анонсировал, что в конце ноября начнётся приём заявок на VK Cup — чемпионат по спортивному программированию, который проводится с 2012 года. Впервые соревнование пройдёт сразу по 5 направлениям: олимпиадному программированию, мобильной разработке, машинному обучению, разработке на Go и JavaScript. Вырос и призовой фонд: в этом году он составит рекордные 4 млн рублей.

В прошлом году VK Cup собрал рекордные для таких мероприятий 4 500 заявок от русскоязычных IT-специалистов, а задачи для турнира составил самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич.

ВКонтакте регулярно поддерживает молодых IT-специалистов: проводит мероприятия и соревнования, запускает образовательные программы. Например, среди проектов — грантово-образовательная программа VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений, митапы VK Tech Talks и марафон по разработке и дизайну «Вездекод».