После покаяния Собчак всплыли сенсационные подробности скандала с вымогательством

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

После публичного извинения Ксении Собчак перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым всплыли некоторые подробности скандального дела о вымогательстве 11 млн рублей. Согласно данным следствия, обвиняемыми по делу проходят подчиненные блондинки. Арестованные фигуранты выполняли указания жены Константина Богомолова.

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - написала в блоге Ксения Собчак. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Следствие полагает, что трое арестованных фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова были подчиненными телеведущей. Как заявил адвокат одного из обвиняемых, сотрудники просто выполняли указания блондинки, когда опубликовали скандальный пост.

"В материалах дела, с которыми я ознакомился, есть сведения о том, что все трое были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. С нашей точки зрения, в их действиях не было состава преступления, а пост Ксении Анатольевны Собчак о том, что они нанесли Чемезову вред, нам кажется несколько странным", - цитирует адвоката Дмитрия Малютова ТАСС.

По словам защитника, который представляет интересы Ариана Романовского, "Романовский в данном случае делал свою работу". "Он освещал жизнь VIP-персон", - уточнил он.

Меж тем не оставили без внимание покаяние Собчак и ее коллеги по "Дому-2". Так, блогерша Алена Водонаева прямо спросила: "Ксения, кто из ребят сожалеет и о чем именно? Кто признал вину в вымогательстве?"

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлан Бигаев по делу о вымогательстве 11 млн рублей. Собчак 15 ноября посещала офис главы "Ростеха". Спустя сутки она опубликовала пост, в котором утверждает, что Суханов, Романовский и Бигаев искренне сожалеют о произошедшем. Кроме того, телеведущая выразила надежду, что "правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение".