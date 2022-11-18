На усадьбу Дедушке

Дед Мороз (пока дети загадывают желания): - Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех белее, всех румяней, веселее? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 ноября в фиолетовые почтовые ящики, которые установят в разных районах столицы, можно опускать письма с самыми заветными желаниями. Послания передадут в Московскую усадьбу Деда Мороза в парке «Кузьминки». Письма принимают до 16 января.

Слать месседжи можно в свободной форме: со стихами, рисунками, просить коня в яблоках, плейстейшн заморский и все, что душе вздумается. Правда, бремя покупки целиком и полностью на семье. Но Мороз Иванович пришлет свой ответ чаду. Важно правильно указать обратный адрес и индекс на конверте.

Всего в Москве поставят 58 ящиков. Большинство в парках, некоторые в ТРК. Адреса смотрите на сайте dedmorozmos.ru (в разделе «Новости»). Можно открыть приложение или сайт с картами 2ГИС: в строке поиска напишите «почта Деда Мороза».

Работает онлайн-почта. Отправляйте письмо с прикрепленным к нему рисунком (его можно перефотографировать) на сайт dedmorozmos.ru/pismo.

Через обычные ящики Почты России письма тоже доходят. Но тогда нужно купить конверт с маркой и указать адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, в Московскую усадьбу Деда Мороза.

За новогодний сезон-2021/2022 москвичи отправили 63 тысячи посланий, из них 9 тысяч электронных.