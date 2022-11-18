Вопрос дня: О чем бы вы хотели попросить Деда Мороза? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Чтобы хоть он вразумил людей, которые видят в России агрессора. Просветил бы Дед тех, кто не понимает высоких задач нашей страны. Просить подкинуть мне идею новогодней песни не буду. Великий Дербенев сказал, что про Новый год песню придумать можно, а вот что мы будем делать 2 января?

Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, «снежный барс»:

- Подарить новое восхождение. Что такое восхождение - когда ты делаешь шаг наверх и горизонт открывается шире. Есть непокоренная мною вершина Ама-Даблам в Гималаях - пожелал бы ее, не будь годов за спиной.

Надежда Маньшина, врач, эксперт по курортам и оздоровительному туризму:

- Чтобы у всех представителей серебряного возраста появилась возможность хоть раз в год - может, как раз под Новый год - съездить в хороший санаторий или на курорт.

Сергей Маркин, шеф-повар ресторана «Тажин»:

- Счастья и добра. А с новогодним столом каждый разберется сам.

Виктор Сабанеев, самозанятый:

- Два слова: стабильной работы и стабильной зарплаты.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Можно, конечно, просить, чтобы не случилось погодных катаклизмов. Но отвести от нас бури и наводнения ни заклинания, ни Дед Мороз не помогут. Потому просьба - чтобы люди быстрее к этому адаптировались. А Дед Мороз разве что мог бы напомнить властям о системах раннего предупреждения.

Лина Дембикова, стилист, телеведущая, дизайнер:

- Дедушка Мороз, помоги создать в Москве большой Дом моды, где концентрировалось бы лучшее в нашей индустрии, могли обучаться дети и взрослые, где сошлись бы и музей, и площадка для обкатки новых идей, и подиум.

Лиза, 10 лет:

- Братика...

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