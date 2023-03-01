В Британии проговорились о главном секрете НАТО: Запад планирует жестоко кинуть Украину

Вован и Лексус "развели" очередного политика Фото: Иван МАКЕЕВ

Цифровой двойник бывшего украинского президента Петра Порошенко, создателями которого являются российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), в разговорах с западными политиками продолжает выведывать многочисленные секреты.

На этот раз на удочку с наживкой «Порошенко» попался бывший лидер британских консерваторов (и по совместительству один из ближайших друзей нынешнего британского премьера Риши Сунака), экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

Хейг и будучи в отставке остается типичным западным ястребом. Он без обиняков заявил собеседнику, что Киеву «необходимо предоставить ракеты с большей дальностью, вместе с танками из Германии, также нужно поставить истребители». Но тут же испугался собственной смелости, признав зависимость от Штатов: «Великобритания не изменит свою политику без США, не согласовав это с США. То есть, основные решения все ещё принимаются в Вашингтоне».

Хейг и будучи в отставке остается типичным западным ястребом Фото: EAST NEWS

После чего выдал главный секрет - Украину в НАТО никто и не планирует принимать, и затянуть процесс западные партнеры Незалежной планируют при помощи бюрократии. «Что касается НАТО, можете себе только представить, сколько уйдёт времени на все это согласование в альянсе», - разоткровенничался Хейг.

Затем он предался воспоминаниям, вспоминая, как в прошлом «США или Великобритания смогли добиться успеха в некоторых государствах и сменить власть извне».

Досталось от Хейга бывшему британскому премьеру Борису Джонсону. «Он в действительности не мог руководить правительством. Он допустил, как вы это видели, очень серьёзные ошибки в своих суждениях решениях и оценках. Это стало для него трагедией», - дал нелицеприятную для Джонсона оценку Хейг.

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