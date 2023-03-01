Военный инноград России за пять лет подготовил более 70 ученых

Презентации в Кремле военного инновационного технополиса "ЭРА". Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Сегодня Военный инновационный технополис «ЭРА», что был создан по решению президента России Владимира Путина на берегу Анапы в 1 марта 2018 года отмечает 5 лет со дня своего основания.

«На этой уникальной высокотехнологичной площадке создано более 2100 специализированных рабочих мест, задействовано 600 единиц современного лабораторного, мультимедийного и технологического оборудования, а исследования ведутся по 16 направлениям. Молодыми учеными Технополиса разработаны более 60 инновационных образцов, проведены более 50 апробаций, 14 испытаний и осуществляется реализация иновационных проектов и прорывных технологий в интересах оборонного ведомства», - комментируют событие врио начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковник Антон Малаховецкий.

Сегодня в рамках взаимодействия с предприятиями промышленности инноградом подписано более 250 соглашений о сотрудничстве. Всего участниками являются 16 компаний, 3 из которых получили статус участника Технополиса в 2022 году. В планах текущего года представить еще 26 компаний на получение статуса участника.

«За пять лет количество научных рот увеличилось в два раза – сейчас их восемь, а численность операторов достигла 320 человек. За эти годы службу в Технополисе прошли более тысячи операторов научных рот, многие продлолжают службу в настоящее время. Более 250 выпускников технополиса трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и более 70 молодых ученых в научно-исследовательских организациях и ВУЗах Министерства обороны», - привели статистику в военно ведомстве.