Власти Греции объявили трехдневный траур после гибели людей в железнодорожной катастрофе 1 марта 2023 года Фото: REUTERS

Поздним вечером недалеко от города Лариса в центральной части Греции произошла крупная железнодорожная авария. Междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, столкнулся с грузовым составом. Поезда столкнулись лоб в лоб на полной скорости, сообщил губернатор Фессалии Константинос Агорастос. Ответить на вопрос, почему два поезда оказались на одном пути, предстоит ответить следствию. Однако на данный момент полиция уже начала проводить допросы работников железной дороги. Временно задержан начальник станции в Ларисе.

В пассажирском поезде на момент аварии находилось около 350 пассажиров. 250 человек были эвакуированы на автобусах в Салоники. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 36 человек, более 85 получили ранения. По словам представителей спасательной службы, 66 пострадавших были доставлены в больницу, шестеро из них определены в реанимацию. Спасатели до сих пор продолжают поиски выживших.

Поздним вечером недалеко от города Лариса в центральной части Греции произошла крупная железнодорожная авария. Фото: REUTERS

Авария произошла, когда пассажирский поезд выходил из туннеля. Четыре вагона с пассажирами сошли с рельс, при этом первые два, по словам губернатора, полностью были уничтожены. Сразу после столкновения начался пожар.

Выживший 28-летний пассажир поезда Стергиос Миненис рассказал, что авария была кошмарной. По его словам, раздался громкий хлопок, после чего вспыхнул пожар.

- Вагон перевернулся и завалился на бок. Началась страшная паника. Пожар начался мгновенно, пламя было и справа и слева, - приводит словам Минениса Reuters.

- Это было похоже на землетрясение, - вспоминает еще один пассажир Ангелов Чиамурас.

- Сейчас нашим приоритетом является оказание помощи раненым, поиск пропавших без вести, а также оказание психологической поддержки родственникам погибших, которые прибывают в Ларису, - сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.

Междугородний пассажирский поезд, следовавший по маршруту Афины-Салоники, столкнулся с грузовым составом. Фото: REUTERS

В 1972 году в районе Ларисы уже была аналогичная авария, тогда в лобовом столкновении двух поездов погибли 19 человек.

Эксперты отмечают, что система железных дорог сильно устарела и требует серьёзной модернизации. Многие поезда движутся по односторонним путям, а система сигнализации и автоматического управления отсутствует во многих районах. Более шести лет назад греческий железнодорожный оператор TRAINOSE был продан итальянской Ferrovie dello Stato Italiane в рамках международной программы финансовой помощи. Греческие власти ожидали, что в ближайшие годы в железнодорожную инфраструктуру будут вложены сотни миллионов евро, однако до сих пор система испытывает серьезные проблемы.

Россия выражает соболезнования жителям Греции в связи с железнодорожной катастрофой, сообщили в МИД РФ.

В пассажирском поезде на момент аварии находилось около 350 пассажиров. 250 человек были эвакуированы на автобусах в Салоники. Фото: REUTERS

КРУПНЕЙШИЕ АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

- Одной из крупнейших аварий на железной дороге произошла 3 января 1944 года под испанским Леоном. Тогда во время столкновения двух поездов погибли около 500 человек.

- В июне 1981 года недалеко от индийского года Патна сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной трагедии стал ураганный ветер, который фактически сбросил с моста в реку Багмати семь вагонов. Жертвами стали более 800 человек.

- В 1989 году под Уфой произошла крупнейшая в Советском Союзе железнодорожная катастрофа. В момент прохождения двух пассажирских поездов на находящемся рядом трубопроводе в результате аварии произошел взрыв. Погибли 575 человек, ранения получили более 600 пассажиров.

Жертвами трагедии стали по меньшей мере 36 человек, более 85 получили ранения. Фото: REUTERS

- В 1998 году в Германии, в федеральной земли Нижняя Саксония, автомобиль пробил заграждение и упал с моста на железнодорожные пути. В этот момент поезд шел на скорости 200 км/ч. Из-за столкновения несколько вагонов сошли с рельс и врезались в опору второго моста. Из-за этого конструкция обрушилась, обломки упали на вагоны. Погибли более 100 человек.

- В 2004 году в результате трагедии, произошедшей на Шри-Ланке, погибли около двух тысяч пассажиров. Причиной катастрофы стало землетрясение и цунами. Это крупнейшая в мировой истории авария.